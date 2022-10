Concert DJ Grim Ex la deschiderea anului universitar 2022-2023 la USV

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a Studenților va organiza un concert de muzică electronică, susținut de DJ Grim Ex, anunță USV.

Cosmin Cărăbuș – Dj Grim Ex este cunoscut atât pe plan local, cât și național, fălticeneanul făcându-se remarcat la festivaluri precum Electric Castle, Film în Sat și Zi-le de Watra.

Prin mixarea celor mai cunoscute hituri cu un spectacol ui¬mitor de tehnologie, Dj Grim Ex le va oferi studenților un spectacol plin de energie.

„În urmă cu 9 ani, mi-am început cariera de DJ și atunci am avut acel sentiment de „dragoste la prima vedere” pentru muzică. În tot acest timp, am avut parte de evenimente reușite, atât private, cât și în cluburi și la festivaluri. Mixurile mele s-au auzit și pe radio: Impact FM, Kiss FM, Viva FM. Pe canalul meu de YouTube puteți găsi și remixuri – două dintre ele fiind semnate Global Records. Un remix foarte cunoscut al piesei „Necesar”, a artistului Mario Fresh, a depășit 100.000 de vizualizări pe canalul meu de YouTube. La pupitru, am avut ocazia sa mixez alături de Argatu, John Junior, Dj Andi, Andor Gabriel, Dj Deny. La unele evenimente, am fost Dj pentru Jo, Raluka, Spike, Kapushon. Pe viitor, urmează alte proiecte interesante, care includ producții de piese și colaborări la diferite evenimente din țară”, a menționat Dj Grim Ex.