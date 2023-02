Serate cu artă, vin, jazz și oameni-proiect în premieră lansat la Suceava de artistul plastic sucevean Paula Șalar

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Expoziția Muzică și Muzicieni a artistului plastic sucevean Paula Șalar, care este deschisă spre vizionare publicului larg până la sfârșitul lunii martie, a fost vernisată, vineri, și face parte dintr-o serie de proiecte artistice în colaborare cu Galeria cu vinuri-Suceava.

„Serate cu ARTĂ, vin, jazz și Oameni. Este un proiect unic pentru orașul Suceava, locația devenind astfel și un reper cu tentă artistică, culturală”, arată artistul sucevean.

Paula Șalar a menționat că expoziția face parte dintr-un mai amplu proiect artistic cu prezentare internațională având tema Muzică și Muzicieni, care cuprinde mai mult de trei sute de picturi pe care le-a creat în decursul mai multor ani.

„Spațiul intim, de bun gust și rafinat prin aerul pe care îl,respiră Galeria cu vinuri , precum și caldele gazde, au făcut ca acest proiect să cuprindă 21 de picturi armonizate deplin cu acest cadru. Picturile sunt realizate în tehnica acrylic pe pânză, unele fiind înnobilate prin îmbinarea picturii cu aplicarea de obiecte decorative prețioase în cadrul compozițiilor, realizând creații-design unicat, ce pot bucura ochiul și sufletul privitorului”, a explicat Paula Șalar.

Cele mai multe din lucrări ( de dimensiuni 70 cm / 50 cm sau 100 cm / 80 cm) reprezintă muzicieni remarcabili- Miles Davis, Carlos Santana, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Victor Wooten, Reggi Wooten, Raphael Stein, precum și portrete create fără a reprezenta un anume muzician, în care artistul surprinde în expresivitatea sa atât de specială chipul omenesc în momentul de inspirație sublimă, în care trăsăturile muzicianului se transformă înălțător, sufletul său accesând zone celeste, spre a aduce, ca un purtător de făclie divină Sunetul- Lumină, ca mesager al Bucuriei, prin melodicitate și ritm.

Două din picturile prezente și în această expoziție fac parte din grandiosul și unicul Proiect artistic la nivel mondial- Expoziția EYES OF MILES DAVIS- dedicat în totalitate atât de dăruitului muzician, ce a inovat în repetate rânduri, în diferitele etape ale parcursului său artistic, muzica de jazz și nu numai. Expoziția a fost prezentată în premieră în Italia, iar artistul sucevean este în contact cu locații și noi colaborări pentru ca acest proiect artistic să-și urmeze calea, ca picturile și creațiile grafice să fie vizionate într-un turneu internațional în pregătire, pentru anii ce vor urma.

„ Vizitând prezenta expoziție de la Galeria cu vinuri, sunteți invitați nu numai să vă bucurați de culori, linii și forme, dar veți primi în dar și catalogul expoziției EYES OF MILES DAVIS, care a însoțit evenimentul artistic din Italia”, a adăugat Paula Șalar.

Ea a precizat că a creat afișul expoziției, având ca imagine pictura reprezentând-o pe legendara NINA SIMONE, compoziție artistică expusă.

„E un sens pentru care am ales această prezență vizuală. Ca unul din cei mai versatili artiști ai timpului său, ea a lăsat o amprentă puternică și originală asupra lumii muzicale, îmbinând în stilul său unic nuanțe de clasic, jazz, blues, folk, gospel. A fost numită Înaltă Preoteasă a Sufletului ( deși adesea nu a agreat această formulare).Era o combinație sufletească vibrantă de sensibilitate și forță interioară, care reușea să atragă în concertele sale în mod aproape intim publicul, prin interpretare și chiar prin simpla prezență elegantă, caldă și firească pe pianul său, a unui pahar cu vin, din care sorbea din când în când…Compoziția atât de iubită de publicul său, Lilac Wine transmite atât de inspirat în versurile sale Lilac Wine is sweet and heady, like my love. Lilac Wine I feel unsteady, like my love. (Vinul de liliac este dulce și ametitor ca iubirea mea. Vinul de liliac mă face vulnerabilă, ca iubirea mea ) sau I made wine from lilac tree,/ Put my heart in its recipe,/ It makes me see what I want to see,/ Be what I want to be. (Am făcut vin din flori de liliac,/ Mi-am așezat inima în cupa florii sale,/Mă face să văd, ceea ce vreau să văd, / Să fiu, ceea ce vreau să fiu.)”, a menționat artistul sucevean.

Pe de altă parte, artistul Paula Șalar a mai arătat că arta se îmbină cu vinul, ca licoare a vieții și a nemuririi, simbol chiar al cunoașterii și inițierii, evocat în Cântarea Cântărilor ca fiind Bucuria, căci în vin este Duhul Sfânt, Înțelepciunea, Adevărul.

„Este, spune Ioan al Crucii, După gând- Întelepciunea Lui Dumnezeu, după vointă- Iubirea Lui, după memorie- desfătările Sale. Împărtășesc și Bucuria, dăruită de marele basist Ron Carter, care de curând, pe pagina sa de facebook, a postat una din picturile mele, în care îi celebrez Sufletul nobil, atât de Dăruit și care prin Muzica sa pe întreg parcursul carierei sale artistice a atins un public atât de larg din întreaga lume. În minunata sa generozitate și smerenie îmi mulțumește…Nu pot mărturisi în cuvinte, ce am putut simți- imensă gratitudine pentru Aleasa Lucrare a Bunului Dumnezeu cu sufletele noastre, ale oamenilor… Așadar, alegeți să vă bucurați, alegeți frumusetea Artei, alegeti Oamenii frumoși sufletește, alegeti locuri luminoase și calde prin firesc, manifestati și generati binele, pentru a rămâne în seninătate și sănătate, în timpuri pe care cu ajutorul Tatălui Nostru să le facem mai bune”, a concluzionat Paula Șalar.