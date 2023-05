Bucovina Dog Show 2023, o nouă ediție de succes, în parcarea Shopping City Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 6 – 7 mai 2023, în parcarea centrului comercial Shopping City Suceava a avut loc cel mai mare eveniment chinologic din zona de nord-est a României, din această perioadă a anului. Fiind unul dintre cele mai populare și așteptate evenimente, Expoziția Chinologică Internațională BUCOVINA DOG SHOW 2023, organizată de Asociația Chinologică a Județului Suceava, în parteneriat cu Shopping City Suceava și Royal Canin, a adunat în parcarea centrului comercial sute de câini de rasă din țară și de peste hotare, precum și mii de spectatori dornici să admire minunatul spectacol canin de la ringuri.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile. În prima zi au avut loc două competiții: expoziţia chinologică naţională cu atribuirea titlului naţional CAC (Certificat de Aptitudini pentru Campionat) și expoziţia chinologică internaţională cu atribuirea titlului internaţional CACIB (Certificat de Aptitudini pentru Campionat Internaţional de Frumuseţe). A doua zi, evenimentul a continuat cu o nouă expoziție CACIB. Competițiile au fost jurizate de cinci arbitri chinologi internaţionali.

Pe parcursul celor două zile de concurs au fost arbitrate peste 600 de exemplare canine din 62 de rase omologate definitiv de Federația Chinologică Internațională și o rasă nerecunoscută de Federația Chinologică Internațională, American Toy Fox Terrier. Exemplarele canineînscrise în expoziţiile de la Suceava au provenit din România, Ucraina, Turcia, Polonia, Germania, Republia Moldova și Muntenegru.

Evenimentul s-a încheiat cu cel mai spectaculos moment, și anume desemnarea titlului onorific „Supreme Best In Show” – cel mai frumos exemplar al expoziției chinologice de la Suceava. Pentru acest titlu au concurat câștigătorii celor 3 competiții. În acest an, American Cocker Spaniel a fost desemnat cel mai frumos exemplar canin al expoziției chinologice.

Devenit tradiție, Bucovina Dog Show este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. An de an, Expoziția Chinologică Internațională atrage în parcarea centrului comercial mii de spectatori dornici să admire și să afle cât mai multe despre exemplarele canine care defilează în ringuri sub privirile curioase ale spectatorilor de toate vârstele.