INTERVIU Prima șefă de promoție a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul USV, Mădălina-Elena Toma: „împlinirea personală cântărește mai mult decât un spor la salariu”

Festivitatea de Absolvire a studiilor universitare reprezintă unul dintre momentele unice din viața unui tânăr, un moment de bilanț, dar și un moment de reflecție pentru stabilirea unor noi obiective. Chiar dacă generațiile sunt negreșit altele, în fiecare an, având interese și preocupări diverse, festivitățile organizate în cinstea absolvenților transmit mereu aceleași emoții de bucurie, împlinire, respect și mulțumire.

Tineri dornici de afirmare în plan profesional, părinți mândri de copiii lor, dar și profesori bucuroși de împlinirea misiunii de formatori de vieți, cu toții au sărbătorit o Festivitate de Absolvire aparte pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

Pentru prima dată în istoria instituției de învățământ superior de la Suceava, toți absolvenții celor zece facultăți, împreună cu profesori, părinți, prieteni, s-au mobilizat exemplar, punând la cale un amplu eveniment.

Organizate într-o după-amiază răcoroasă de mai, „Marșul Absolvenților” și „Festivitatea de Absolvire” au făcut cunoscute zece povești de succes din timpul studenției, prin premierea șefilor de promoție ai fiecărei facultăți din cadrul USV.

În exclusivitate, pentru News Bucovina, prima șefă de promoție a Facultății de Drept și Științe Administrative, absolventa Mădălina-Elena Toma, a acordat un interviu în care a vorbit despre alegeri, reușite, încercări, renunțări, decizii radicale, elemente ce au ajutat-o să încheie cu succes studiile universitare.

NewsBucovina: Cea mai nouă facultate din cadrul USV are primul șef de promoție. Cine este absolventa care a obținut această distincție onorabilă a Facultății de Drept și Științe Administrative?

Mădălina-Elena Toma: Pentru început, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorată că v-ați gândit la mine. Mă numesc Mădălina-Elena Toma, am 25 de ani și sunt studentă în cadrul USV, FDSA, specializarea Drept. M-am născut și am crescut în Bacău, unde am urmat cursurile Colegiului Național „Ferdinand I”, fiind la un profil real: matematică-informatică. Bacalaureatul l-am susținut în anul 2011 și l-am trecut cu nota 8.55.

Interesant este parcursul de după bacalaureat, întrucât nu am știut exact în ce direcție să mă îndrept. Îmi doream să intru la Academia de Poliție, însă târziu am aflat că nu pot trece probele sportive. Prin urmare, animată de faptul că la bacalaureat am luat nota 9.65 la informatică, în toamna anului 2011 am început studiile la Facultatea de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După mai bine de un an, am decis să mă retrag. Nu aș fi crezut vreodată că este atât de greu să faci un lucru care nu te definește. Mi-am dat seama că puteam să termin facultatea, dar nu mă împăcam cu ideea de mediocritate. Simțeam că pot mai mult, dar în alt domeniu; așa că mi-am luat inima în dinți.

Nu am considerat niciodată acești doi ani ca fiind „pierduți”, pentru că m-au ajutat să mă orientez în carieră și, zic acum împăcată, să-mi găsesc drumul. În anul 2013 am început studiile la USV, specializarea Drept, pe atunci în cadrul FSEAP. Admiterea s-a realizat pe bază de dosar și am intrat la taxă (cu media 8.76), însă din anul II am trecut la buget, fiind beneficiara unei burse de merit/performanță științifică în fiecare semestru. Am reușit să termin studiile ca șefă de promoție a specializării Drept, cu media 9.67.

NB: De ce ai ales să pleci din Iași și să urmezi studiile la Universitatea Suceava?

Mădălina-Elena Toma: Trebuie să recunosc faptul că distanța față de orașul de domiciliu a reprezentat un criteriu pentru alegerea orașului în care să studiez. Întrucât în Iași deja am avut parte de o experiență, am ales Suceava pentru cea de a doua.

În ceea ce privește alegerea programului de studii, am ales Dreptul întrucât era domeniul cel mai apropiat de poliție. Acum, la finalul studiilor, sunt mulțumită de pasul făcut.

NB: Am remarcat că ești o studentă care a căutat să se dezvolte cât mai mult din punct de vedere profesional. Care sunt proiectele în care te-ai implicat?

Mădălina-Elena Toma: Să fiu sinceră, m-am implicat în toate proiectele în care am putut, pentru că am vrut să exploatez la maxim perioada studenției, în sensul de a mă dezvolta cât mai mult.

Încă din anul I m-am implicat ca voluntar în activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul USV, ceea ce aș recomanda fiecărui boboc indiferent de facultatea sau specializarea aleasă. Este mediul ideal pentru a te dezvolta, pentru a scăpa de emoții și a căpăta încredere în forțele proprii, dar nu în ultimul rând, pentru a lega prietenii sincere.

Voluntariatul în cadrul Asociației Europene a Studenților în Drept – ELSA Suceava ocupă cel mai mare capitol din studenția mea. Proiectele la care am avut ocazia să particip prin intermediul asociației sunt multe, însă mă voi rezuma la a menționa participarea la o Vizită Instituțională Internațională la Parlamentul European (Bruxelles) în iarna anului 2015. Proiectele naționale au fost nenumărate. Am vizitat alte centre universitare și am asistat la conferințe având teme diverse din domeniul juridic.

De asemenea, încă din primăvara anului I am candidat pentru a deveni student reprezentant în cadrul Consiliului Facultății, în fiecare an reușind să obțin voturile necesare pentru încă un mandat.

Un alt proiect drag mie a fost Summer Academy #6 – Școala de vară organizată de Societatea Civilă de Avocați Ionescu și Sava în vara anului 2016. Este un proiect destinat tuturor studenților de la Drept, absolvenți ai anului III. În fiecare an, sunt selectați 20 participanți din întreaga țară, iar anul trecut am reușit să mă calific pentru un loc. Timp de o săptămână am participat la prelegeri, la un proces simulat și la diverse ateliere (atât juridice, cât și de dezvoltare personală).

În fine, ultimul pe care-l voi menționa, dar nu cel din urmă, este un proiect ce începe să prindă un mare avânt la nivel național – Predarea Educației Juridice în școli. Am participat la un curs de instruire ținut de către dl judecător Cristi Danileț în acest sens acum aproximativ un an, iar în toamnă am avut ocazia să predau Educație Juridică la un liceu din Rădăuți.

NB: Dintre toate proiectele în care ai fost implicată, care îți este cel mai drag?

Mădălina-Elena Toma: Toate proiectele îmi sunt dragi, fiecare a însemnat ceva diferit și fiecare m-a învățat o altă lecție. Însă proiectul meu de suflet a fost, este și va fi ELSA Suceava.

Când am fost admisă la USV, ELSA încă nu avea o filială în Suceava, însă exista un grup de inițiativă, LSA Suceava pe atunci. Mi-am început activitatea fiind membru activ în cadrul departamentului de Seminarii și Conferințe.

Următorul an universitar am devenit Vicepreședinte Resurse Umane, iar spre finalul anului am pus bazele ELSA Suceava, așa cum este ea astăzi, alături de alți 8 colegi, pe care nu pot să nu-i amintesc: Grădinaru Ionuț, Timofti Silvia, Pașcu Georgiana, Silea Oana, Bălan Lucia, Popescu Arghir, Negru Simona, Chirimbuță Alexandra.

A urmat un mandat în care am fost Președintele asociației, un mandat care m-a învățat să ascult și să chibzuiesc. În prezent sunt în continuare membru al asociației, activând în cadrul departamentului de Resurse Umane.

NB: Participând la tot felul de proiecte, ai fost tentată să pleci să studiezi în străinătate?

Mădălina-Elena Toma: Nu am fost, însă îi admir pe cei ce au acest curaj. Am ascultat povești și par experiențe grozave. În ceea ce mă privește însă, având în vedere domeniul de studiu și faptul că dreptul, deși are la bază principii acceptate la nivel internațional, este diferit de la un stat la altul, am considerat că nu ar fi fost oportun să lipsesc un semestru.

NB: Am observat că ai luat parte la foarte multe internship-uri. În urma acestor programe, ai primit oferte de angajare?

Mădălina-Elena Toma: Nu aș spune chiar „foarte multe” intership-uri, au fost 5 la număr: trei s-au desfășurat la Curtea Constituțională a României, unul la un cabinet de avocatură și unul la o agenție de presă juridică. Trebuie să admit că în urma lor nu am primit oferte de angajare.

NB: După toți acești ani de studiu, cum vezi școala românească?

Mădălina-Elena Toma: Școala românească, din punctul meu de vedere, este în continuă dezvoltare. În cei 4 ani de când sunt în Suceava, am observat cum de la un an la altul se fac eforturi în sensul unui progres, în sensul îmbunătățirii calității învățământului.

Școala românească, însă, în ansamblu, presupune și învățământul preuniversitar. Vedem tot mai des la știri că viitoarele generații sunt tot mai puțin interesate de studiu, însă mă bucur cu adevărat când mai văd distribuit, din când în când, câte un link cu elevi români ce au adevărate performanțe în diverse domenii. Mă gândesc, poate, că nu sunt mediatizate suficient lucrurile cu adevărat importante, nu neapărat că asistăm la o degradare a școlii românești.

Ceea ce este necesar, din punctul meu de vedere, sunt valorile. Oameni valoroși, pe care să îi avem drept model. Oameni care să inspire.

NB: Care sunt, în opinia ta, plusurile și minusurile USV?

Mădălina-Elena Toma: La diversele manifestări la care am participat, mi s-a întâmplat să mi se spună, mai mult sau mai puțin direct, că în Suceava nu se face școală și nu avem suficiente oportunități.

Nimic mai fals. Un exemplu concret este practica la CCR, o experiență unică, pe care nu mulți studenți din România au șansa de a o trăi.

Printre plusuri menționez numeroasele proiecte europene în care sunt implicați studenții, posibilități de practică în toate domeniile de studii, Clubul de Studii Asiatice unde oricine poate învăța limba chineză, cursurile fiind gratuite, Radio USV, unde studenții oricărui domeniu pot să devină redactori, să aibă propria emisiune, Trupa de Teatru Fabulinus etc.

Minusurile sunt, pentru fiecare în parte, altele. Ele pot privi numărul de locuri de cazare, ce ar trebui suplimentat, sau lipsa activităților recreaționale ce pot fi desfășurate în zonă.

NB: Ce traseu profesional dorești să urmezi după ce vei susține lucrarea de diplomă?

Mădălina-Elena Toma: În primul rând, mă voi înscrie la master pentru a-mi continua studiile în domeniul juridic.

Pe plan mai îndepărtat, îmi doresc să susțin examenele de admitere în profesiile juridice: INM, respectiv INPPA. În topul preferințelor se află profesia de judecător, urmată de cea de procuror, însă nu exclud nicio altă profesie.

NB: Ai părăsi România, poate, pentru un job mai bun?

Mădălina-Elena Toma: În principiu, nu. Profesiile spre care tind sunt, din punctul meu de vedere, „job-uri bune”. Sunt și ceea ce îmi doresc, iar împlinirea personală cântărește mai mult decât un spor la salariu. Pe de altă parte, nu mi-aș dori să plec prea departe de familie.

NB: Care este cea mai frumoasă amintire din timpul studenției?

Mădălina-Elena Toma: Încerc să mă bucur zi de zi de toate lucrurile mărunte și îmi vin în minte tot felul de momente frumoase. Vă voi povesti însă o amintire de acum aproximativ un an.

Prietenul meu a absolvit specializarea Drept în cadrul USV anul trecut, fiind, la rândul său, șef de promoție. În cadrul festivității sale de absolvire, Ionuț a fost cel care mi-a înmânat, în numele promoției 2016, cheia succesului. Acesta este și unul dintre momentele care m-au motivat să continui.

NB: Care este „Cheia succesului”? Există vreo rețetă?

Mădălina-Elena Toma: Pentru mine, cheia succesului a fost implicarea în activitățile extra-curriculare. Deși ar părea că acestea te pot ține departe de studiu, un bun management al timpului și o prioritizare a activităților fac minuni.

Explicația este următoarea: pe parcursul semestrului aveam mereu timpul ocupat cu evenimente, training-uri, conferințe, voluntariat. Pe scurt, eram mereu în priză, ajungând și la cursuri, prezentând și proiecte la seminare. Cu aproximativ o săptămână înainte de sesiune însă, renunțam la orice și mă dedicam exclusiv studiului. Ieșind dintr-un ritm foarte agitat, mă ajuta mereu să mă mobilizez și să fac față studiului.

NB: Care sunt recomandările tale pentru cei care vor să fie admiși în vară la FDSA?

Mădălina-Elena Toma: Recomand tuturor să fie mai mult decât studenți, să facă ceva în plus. FDSA este o facultate tânără, cu un potențial deosebit. Le recomand să profite de oportunitățile ce vor apărea pe parcurs. Voluntariatul într-o asociație studențească te învață multe, internship-urile te dezvoltă profesional… toate sunt elemente ce contribuie în mod diferit la dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș trece încă o dată prin toate, fără excepții.

NB: Timp liber pentru pasiuni mai ai?

Mădălina-Elena Toma: Reușesc să îmi găsesc timp liber pentru pasiuni, uneori mai mult, alteori mai puțin. Voi menționa trei activități care mă relaxează mereu.

În primul rând, îmi place să citesc seara, de multe ori cu voce tare. Îmi plac nespus cărțile scrise de Agatha Christie. Le recomand pe cele din seria Hercule Poirot, fiind mai dinamice decât seria Miss Marple. Recomand „Zece negri mititei”, „Crima din Orient Express” și „Moarte în nori”. Tot în zona de romane polițiste, mi-a plăcut și recomand „Tout le monde l’amait” de Charles Exbrayat („Ucigașul se amuză” – în română).

În al doilea rând, îmi place să desenez și să-mi colorez propriile desene.. Nu peisaje sau portrete, ci flori sau imagini abstracte, simetrice.

Nu în ultimul rând, îmi place să gătesc și să experimentez în bucătărie. Mereu încerc rețete noi, citesc două-trei pe internet, după care merg în bucătărie și le îmbin în stil propriu.

NB: Cum e să fii și deșteaptă, și frumoasă?

Mădălina-Elena Toma: Deși nu știu dacă sunt cea mai în măsură să răspund, voi accepta complimentul și vă mulțumesc. Să fiu sinceră, mi s-a întâmplat să fiu subestimată sau să nu fiu luată în serios, datorită culorii părului meu de cele mai multe ori, fiind blondă. Am ales să nu contrazic cu vorbe și să las mereu faptele să vorbească de la sine.

(Mihaela Tcaciuc)