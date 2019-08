Șemineele din caramida de la Pefoc – reinventează stilul clasic

Utilizarea caramizii in constructia de solutii de incalzire neconventionale a fost dintotdeauna o varianta ideala mai ales ca, in cazul unui semineu pe lemne spre exemplu, se potriveste de minune oricarui stil, rustic, clasic si chiar modern. Este interesant de stiut ca pe langa arhicunoscuta caramida, semineele pot fi construite si din alte tipuri de materiale care fac parte din noua generatie de sisteme de lucru cum ar fi silicatul de calciu, vermiculita, sau silcaheat, care arata foarte bine placate la exterior cu caramida, ceea ce ii va conferi un bonus, nu doar din punct de vedere estetic, ci si unul practic.

Asadar, in randurile ce vor urma in continuare, va vom introduce pe scurt in universul special al semineelor construite sau placate cu caramida, fiecare dintre ele bucurandu-se de particularitati si avantaje diferite.

Prima categorie este reprezentata de semineele construite in intregime din caramida sau cel putin in care predomina acest material atat de simplu, dar foarte eficient din punct de vedere functional si estetic. Din aceasta categorie fac parte modelele clasice cu randament termic mult mai crescut, traditionale sau cu note rustice, carora le putem gasi un loc perfect in casele de vacanta sau in cabanele de la munte, ca o alternativa la simpla si uneori insuficienta soba tip semineu, dar si in livingurile cu tendinte clasice spre modern. In aceeasi categorie vom regasi si modernele tipuri de semineu imbracate cu caramida decorativa alba (care revolutioneaza aspectul complet al unei case), neagra, crem sau gri, cu suport TV sau consola media, dispuse pe colt, avand un design avangardist, putand fi amplasate practic oriunde: in dormitor, in sufragerie sau chiar la mansarda.

Urmatorea categorie se refera la semineele cu elemente sau portiuni din caramida. In cazul acestora, chiar daca sunt construite in proportie mai mare din materiale specializate precum placile de silicat, vermiculita la interior, la exterior pot fi configurate portiuni sau elemente decorative sau structurale secundare, in care care s-a folosit caramida asezata longitudinal sau lateral, ceea ce pluseaza la capitolul design sincronizat perfect vizual cu arhitectura sau stilul de amenajare al locuintei, reusind sa sincronizeze modernismul cu notele traditionale.

La ultima categorie din aceasta scurta descriere, ne vom opri la semineele cu perete background din caramida. Amplasate strategic in fata sau in laterala unui perete imbracat in caramida, creeaza o ambianta vizuala perfecta, urmarind combinatiile de design si stilul decorativ al camerelor unde acestea sunt amplasate. Aceste modele se adreseaza in mod special celor carora le place stilul contemporan, dar in combinatie cu linile rustice sau vintage pe care le ofera caramida pusa in contrast cu elementele moderne.

