Gheorghe Flutur reiterează că va candida la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava și anunță cel puțin zece mari proiecte de dezvoltare//VIDEO

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că va candida la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava și că are minimum zece mari proiecte de dezvoltare în județul Suceava.

Flutur a reamintit că a fost desemnat candidat la președinția Consiliului Județean în forul de conducere al PNL cu patru luni în urmă.

„Dacă Dumnezeu îmi dă sănătate și mulțumesc că mi-am revenit, eu sunt cel care mă țin de proiect. Nu m-am dus nici europarlamentar și puteam să fiu alături de ceilalți pentru că m-a chemat partidul. Nu m-am dus nici în funcție de conducere la București și am rămas pentru marile proiecte ale județului Suceava”, a declarat președintele Flutur.

El a arătat că dincolo de probelemele mari care au fost în ultimele luni Suceava trebuie să meargă înainte având de învățat și din greșelile trecutului.

„Îmi pare rău că eu am fost în genunchi, am fost bolnav, și în această perioadă s-a dat nu numai în mine, s-a dat și în județul Suceava și avem nevoie să refacem imaginea și faptele în județul Suceava.Dincolo de lupta politică trebuie să vedem ce am făcut, ce a făcut Gheorghe Flutur în cele două mandate de președinte al Consiliului Județean. Că nu sunt de acord adversarii politici, au crezut că, gata, a murit Gheorghe Flutur și îi facem prohodul, asta este de discutat. Importante sunt marile proiecte pentru Suceava. Am copii, aveți copii și cred că avem cu toții interesul să mișcăm înainte niște lucruri asumându-ne și ceea ce n-a mers”, a declarat Flutur.

El a spus că nu s-a gândit să renunțe la politică.

„Nu m-am gândit pentru că eu sunt un luptător. Doar dacă starea să sănătate nu-mi permitea, da. Dar nu m-am gândit pentru că foarte multă lume, dincolo de unii care nu sunt de acord cu mine, și-a pus speranța în Gheorghe Flutur. Au fost proiecte întregi, sunt 20 de ani de politică și eu cred că dacă facem o retrospectivă a lucrurilor din acești 20 de ani și mai ales din mandatele de președinte de Consiliu Județean eu cred că avem pe ce pune mâna și ce arăta în această perioadă și asta o știu foarte mulți dintre suceveni. De aceea, această speculație dintr-o perioadă, cu tentă mai mult politică, este una și asumarea marilor proiecte pentru județ este alta. Eu nu mă țin de un scaun. Eu nu sunt un tip care am fugit să mă cocoțez. Eu m-am retras din politica mare la vârf pentru că am vrut. Mi-am dorit și îmi doresc să mișc niște lucruri. Sunt aici cel puțin zece mari proiecte pe care doresc să le urmăresc în viitorul mandat”, a spus Flutur.

El a enumerat mai multe proiecte pe care le vizează.

Astfel, în ceea ce privește autostrăzile, Flutur a spus că A 7 este autostrada la care deja s-a făcut licitația pe studiul de fezabilitate Siret-Suceava-București.

„N-a făcut nimeni până acum nimic. Vreau ca în mandatul următor să turnăm asfalt pe această autostradă”,a menționat președintele CJ Suceava.

În ceea ce privește Autostrada Nordului centurile rutiere de la Câmpulung și Vatra Dornei sunt în licitație.

El a arătat că acestea sunt mari proiecte pentru județul Suceava și pentru generația care vine și că și la îndemnul societății civile se implică pentru a se face ceva în ceea ce privește infrastructura rutieră de mare viteză din județ.

În ceea ce privește aducțiunile de apă și canalizare, Flutur a amintit că el a adus anul trecut proiectul de 234 de milioane de euro care a zăcut la Rovana Plumb în sertar ani de zile.

Un alt proiect important este Stațiunea Bucovina, respectiv asocierea între stațiunile Gura Humorului-Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei pentru a se putea beneficia de marile proiecte europene.

„Sunt proiecte mari de care mă voi ține în perioada următoare”, a promis Flutur.

Totodată, el a spus că la Parcul Industrial Suceava primii investitori germani au venit și că nu a fost ușor pentru că nu au venit ghidurile la proiectele europene de ani de zile ca autoritățile să poată acționa pentru dezvoltarea acestui parc industrial.

Proiectul privind modernizarea Vămii Siret este în linie dreaptă, a adăugat președintele CJ Suceava.

În ceea ce privește drumurile județene, el a arătat că și cu „ordonanța blestemată 114” s-a început drumul pe axa Suceava-Iași, că la aerport se lucrează și se montează acoperișul pentru noul terminal, iar în curtea CJ Suceava se lucrează la Sala Unirii.

Totodată, se lucrează la asfaltarea drumului spre Codrii Seculari de la Slătioara, se lucrează la Mușenița, la Hârtop, la Vulturești, se lucrează la Mălini-Slatina, la Frătății Vechi-Frătăuții Noi.