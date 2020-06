VIDEO//Gheorghe Flutur spune că a fost călcat „cu bocancii” pentru că s-a infectat cu noul coronavirus la muncă și că a fost testat, dar că de astfel de atacuri a mai avut parte și în anul 2000 și în 2008 și în 2012

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că a fost călcat cu bocancii în încercarea de a se scăpa de el pe motiv că s-a infectat cu noul coronavirus la muncă și că a fost testat la DSP Suceava, dar a adăugat că atacuri similare a suportat și în alte campanii electorale.

„Toată viața am fost pregătit de luptă. Dacă am sănătate sunt pregătit pentru rezolvarea problemelor sucevenilor și mă bucur că ieri și mai ales astăzi prinde viață Spitalul Județean Suceava”, a spus Flutur care a menționat că ultimele cifre de la SJU Suceava sunt că mai sunt internați 159 de pacienți Covid care pot fi îngrijiți în Spitalul vechi.

Gheorghe Flutur a subliniat că nu a fost testat pentru noul coronavirus acasă așa cum susține senatorul PSD Ioan Stan.

„Nu a venit nimeni acasă să mă testeze. Testul a fost făcut la DSP. Nu m-am dus la Spitalul Județean la Secția de boli infecțioase”, a spus Flutur.

El a arătat că nu a explicat mai mult pentru că nu a putut și că a fost într-o perioadă în care boala nu i-a permis să comunice.

„De aceea, și unii și alții s-au urcat cu bocancii pe mine ca să lovească în Flutur că poate scăpăm de el”,a spus Gheorghe Flutur.

El a explicat că a fost unul dintre cei care a condus comandamentele, alături de prefect, pentru lupta împotriva coronavirusului.

„Eu am fost contact al unor oameni care erau diagnosticați din conducerea Spitalului Județean. Am cerut DSP, și eu și colegii mei să ne testeze. Ne-au programat duminică, 22 martie, seara, să mergem la testare. Să știți că noi terminam munca foarte târziu. Tot folclorul ăsta că au venit noaptea. Păi au venit nopți întregi de acasă să testeze medici. Să-i întrebe pe cei care au condus DSP cum au organizat această testare pentru că nu erau în subordinea mea. Stau și mă gândesc ce era dacă mă duceam la Spitalul județean care era în subordinea mea. Am fost la DSP alături de alți colegi de ai noștri și alți medici care s-au testat în perioada respectivă”, a spus Flutur.

El a respins că s-ar fi înscris ca medic pentru a fi testat și că a fost o greșeală asumată de angajații DSP Suceava.

„Asta a fost tot. Eu din spital, cât am putut vorbi după aia nu am avut starea de sănătate care să-mi dea voie – am explicat aceste lucruri. Dacă un președinte de Consiliu Județean nu era obligat să se testeze cine era obligat? Pentru că am văzut fel de fel de chestiuni în spațiul public las populația să le judece”, a adăugat Flutur.

Totodată, el a arătat că s-a infectat când era la muncă și a avut două luni de zile probleme de sănătate din cauza Covid.

„Eu, la treabă, din păcate, m-am infectat și am avut două luni de zile probleme destul de grele de sănătate despre care nu am vrut să vorbesc. Dar asta este în viață că nu numai atacul acesta a fost. Au fost atacuri la copiii mei, sau că duc oameni la muncă în străinătate. Înțeleg că zilele acestea, pentru cei curioși, ar fi un bolnav de Covid pe care îl cheamă Flutur Gheorghe. Probabil că mai fac un scenariu ca în 2008 când l-au pus candidat pe unul. Eu am trecut prin multe din astea. În 2000, când am intrat în politică, au fost diversiuni la adresa mea pe plângeri și nu s-a dovedit nimic. În 2008 mi-au căutat o clonă când am candidat. În 2012 m-au atacat cu nevastă-mea care nu mai este și acum au inventat fel de fel de lucruri. Ne ducem crucea”, a spus Flutur.