Mihai Dimian: Avem nevoie de facultate de medicină la Suceava, iar pentru a avea calitate dezvoltarea trebuie făcută în etape. Prin prof. Mihai Covașă, USV are unul dintre primii zece cercetători din România în domeniul Sănătate

Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că este nevoie de facultate de medicină la Suceava, dar că el este adeptul unei dezvoltări sănătoase, în etape, pentru că este intersat în primul rând de calitate.

„Este nevoie (de facultate de medicină n.r.) și va fi pentru că nu mai există opreliști în această direcție din partea altor factori de decizie din România”, a spus Mihai Dimian.

El a spus că pentru această facultate de medicină USV a început pe un drum și crede că acest drum trebuie făcut în etape.

„Nu dorim să sărim etape, să ardem etape pentru că ceea ce ne interesează este calitatea”, a spus prorectorul USV.

El a arătat că deși pare că învățământul românesc suferă tocmai din cauza calității, că e prea interesat de partea financiară și de taxe, el vorbește de calitate pentru că tocmai în direcția asta a lucrat.

Mihai Dimian a reamintit că acest proces a început în urmă cu șapte ani cu două programe în domeniul sănătății, respectiv nutriție și dietetică și balneo-fizio-kinetoterapie.

El a explicat că au fost începute aceste două programe pentru că funcționa kinetoterapie la Facultatea de Educație Fizică și Sport și exista ingineria alimentară inclusiv cu laboratoare dedicate nutriției și securității alimentare și atunci s-au putut adăuga celelalte componente fiecărui program.

„După ce am acreditat aceste programe, ambele oferind asistenți medicali pentru cele două domenii, am dezvoltat programul de asistență medicală generală. În acest an am depus dosarele pentru un masterat în nutriție și recuperare medicală și pentru tehnică dentară. Ne dezvoltăm la nivel de bază și ușor-ușor creștem”, a spus Mihai Dimian.

El a subliniat că și venirea la USV a prof Mihai Covașă este un pas foarte important pentru dezvoltarea domeniului Sănătății.

„Odată cu venirea prof. Mihai Covașă din SUA cred că avem unul dintre primii 10 cercetători din România la Suceava în domeniul Sănătate atât în ceea ce privește publicațiile, citările, recunoașterea internațională și parcursul dumnealui, cu doctorat în Marea Britanie, profesor la universitate din top 10 din SUA, director de cercetare la un institut din Paris după care a venit la noi și colaborează cu Universitatea de Vest din California la nivel medical”, a spus Dimian.

El arată că această carieră excepțională a prof. Mihai Covașă a fost pusă în slujba USV și colaborează și în dezvoltarea laboratorului de metagenomică și biologie moleculară.

„Noi am dezvoltat acest laborator uitându-ne ce au făcut la București, la Timișoara, la Iași”, a spus Dimian care a adăugat că și în acest domeniu a primat calitatea, fiind achiziționate echipamente performante, iar personalul a fost instruit în țările din care proveneau echipamentele.

El a arătat că la DSVSA Suceava sunt două sau trei aparate PCR și că a înțeles că și la DSP Suceava a fost adusă o instalație de testare RT-PCR despre care nu a auzit să fie pusă în funcțiune.

„Este nevoie de o facultate de medicină la Suceava. Chiar timpurile prin care am trecut acum, experiențele acestea, ne arată necesitatea unei astfel de pregătiri mai intense, dar, în același timp eu sunt adeptul unei dezvoltări sănătoase, bazate pe calitate, fără a arde etapele, iar la final vom ajunge în vârf”, a conchis prof. univ. dr. Mihai Dimian.