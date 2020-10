Cercetarea de la USV asupra virusului SARS-CoV-2 din județul Suceava indică proveniența acestuia din Spania și Rusia. Sunt analizate mutațiile suferite de virus și efectele pe care le au aceste mutații pentru stabilirea unui tratament

Cercetările efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava privind secvențierea genomului SARS-CoV-2 au indicat, în prima etapă a proiectului, care a vizat doar județul Suceava, că acesta provine în special din Spania și din Rusia, dar urmează ca în perioada următoare să fie continuate cercetările cu probe din toată țara pentru o analiză a mutațiilor suferite de virus și a efectelor acestor mutații.

Prorectorul USV, prof.univ. dr. Mihai Dimian, a declarat, vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că cercetarea pe care USV o face în cadrul unui efort internațional de evaluare a evoluției SARS-CoV-2 ce provoacă boala Covid-19 vor continua și cu analize ale unor probe din toată țara și, posibil, chiar din Republica Moldova.

„Am analizat situația din județul Suceava. Am pornit de la 500 de pacienți din care am selectat o sută de probe, din care 63 au satisfăcut toate standardele la finalizarea secvențierii pentru analiza finală. Am introdus acele date în baza de date internațională unde am putut să comparăm rezultatele noastre cu cele încărcate de colegii noștri din Italia, Spania, Marea Britanie, Rusia ș.a.m.d.”, a spus Dimian.

El a arătat că s-au comparat rezultatele echipei din Suceava cu cele ale celor din celelalte țări pentru a se identifica dacă au apărut modificări ale virusului în zona noastră comparativ cu celelalte zone ale globului, dar și care sunt efectele acestor mutații.

„Dacă ne referim strict la varianta originală din China, în probe am identificat aproape 200 de diferențe. Ele nu sunt proprii zonei noaste. Majoritatea ne indică chiar locul de unde e posibil să fi provenit virusul în zonă pentru că vei constata că multe dintre aceste schimbări se regăsesc și în Spania spre exemplu sau se regăsesc și în Rusia și atunci poți să spui că înseamnă că de acolo virusul a venit în România”, a declarat Dimian.

Prorectorul USV, Mihai DIMIAN la Subiectul Zilei Prorectorul USV, Mihai Dimian la Subiectul Zilei Publicată de NewsBucovina.ro pe Joi, 1 octombrie 2020

El a spus că această cercetare oferă posibilitatea de a vedea originea epidemiei din România.

„Al doilea lucru este de analiza efectivă a acestor diferențe, a așa numitelor mutații, pentru că poate fi o cale naturală prin care să scăpăm de acest virus. Dacă virusul are anumite diferențe, apar anumite mutații care îl fac mai puțin periculos, atunci fără intervenția umană reușim să scăpăm. De aceea vedem că anumite pandemii din trecut au dispărut la un moment dat, fie printr-o imunizare, fie prin aceste mutații care l-au făcut mai puțin periculos”, a explicat Mihai Dimian.

Universitarul sucevean a menționat că până în acest moment s-au identificat câteva mutații, unele specifice zonei noastre, dar printr-o analiză la nivelul întregii țări se vor putea spune mai multe lucruri.

El a spus că s-a luat legătura cu partenerii proiectului din țară și că urmează să fie evaluate o mie de probe în a doua etapă.

„Din analiza noastră rezultă că au venit, în principal, pe două căi. Una este Spania, cealaltă este Rusia, dar nu neapărat Rusia, ci comune cu Rusia, dar pentru că Ucraina și Republica Moldova nu au secvențe în baza de date, cred că sunt venite din Ucraina sau Republica Moldova, dar provenite inițial din Rusia. Probabil că la începutul anului viitor vom selecta probe din Republica Moldova, le vom secvenția și vom analiza și acolo situația dacă ei nu au echipamentele și expertiza necesară”, a spus Dimian.

El consideră că proveniența virusului din zona estică a fost posibilă pentru că există un trafic la frontieră cu Ucraina, cu Republica Moldova și e o situație specială pentru că în Republica Moldova unde sunt multe persoane cu cetățenia română, iar închiderea granițelor a fost făcută pentru străini, iar cei din Republica Moldova au putut să intre pe teritoriul României.

„Mi s-a părut interesant, pentru că noi ne-am orientat foarte mult către Italia, iar cel puțin în Suceava, sursa pare să fie Spania și parțial Rusia. Sunt și cazuri clar conectat cu Marea Britanie, cu Germania, dar majoritatea sunt conectate cu cele două țări menționate”, a adăugat Dimian.

Universitarul sucevean a subliniat că USV este într-un proiect internațional care încercă să identifice evoluția acestui virus și a arătat că se urmăresc mutațiile, nu toate cu un rol important, dar că sunt și mutații care au importanță, cum ar fi cea a proteinei care stabilește modalitatea de prindere a virusului de o anumită celulă.

„Dacă acel mecanism se schimbă, chiar dacă tu ai căpătat anticorpi ce te protejau de mecanismul anterior, vei fi neprotejat în fața noului mecanism, sau dacă mecanismul se schimbă s-ar putea să avem anumite forme de protecție să nu-l lăsăm să se prindă”, a spus Mihai Dimian care a menționat că în baza acestor cercetări se pot stabili tratamente sau îmbunătăți anumite formule de tratament.

„Noi am cooptat și un bio-informatician și încercăm să vedem și efectul acestor diferențe, acestor mutații, asupra comportamentului virusului”, a spus Mihai Dimian.

El a subliniat că descoperirea unui vaccin nu asigură rezolvarea problemei pentru că foarte multă lume va refuza vaccinarea și că din acest motiv consideră mult mai important găsirea unui tratament eficace.