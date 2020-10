Cătălin Coman explică susținerea de 70 la sută obținută în alegeri: Eu când spun că sunt pentru oameni și între oameni nu e o lozincă, e o realitate//VIDEO

Primarul ales al municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, aflat la al treilea mandat consecutiv, a explicat la Analiza de Seară de la News Bucovina de ce a reușit și la acest scrutin electoral să obțină un scor foarte mare în alegerile locale, de 70 la sută.

El a recunoscut că în această campanie electorală a avut competitori electorali redutabili, dar că el s-a gândit întotdeauna la Fălticeni și ce trebuie făcut pentru Fălticeni.

„Eu sunt în campanie electorală de opt ani de zile, din prima zi de mandat din 2012, pentru că întotdeauna am fost aproape de oameni, pentru că întotdeauna am discutat cu oamenii și nu am zis că hai că vedem ce vom face în ultimul an, în ultimii doi ani”, a spus Cătălin Coman.

El a arătat că a fost în fiecare zi alături de fălticeneni încercând să rezolve toate promisiunile electorale pe care le-a făcut și a subliniat că în Fălticeni a fost și o prezență mare la urne, de circa 46 la sută, comparativ cu municipiul Suceava cu 30 la sută.

„Eu cunosc foarte bine Fălticeniul, cunosc foarte bine oamenii din Fălticeni, ceea ce contracandidații mei nu au știut. Eu când spun că sunt pentru oameni și între oameni nu e o lozincă, e o realitate. Aici cred că e cheia succesului. Am cunoscut și cunosc în continuare fiecare stradă cu fiecare problemă din Fălticeni”, a spus Cătălin Coman.

Primarul ales din Fălticeni a menționat că a încercat, în limita posibilităților, să rezolve cât mai repede și cât mai bine problemele cu care se confruntă locuitorii.

„Mi-am asumat o serie de proiecte extrem de importante pe care le-am dus la bun sfârșit. Sunt foarte multe proiecte pe care acum le avem în implementare”, a declarat Coman.

Mai mult, el a spus că știe, în limita posibilităților și cine stă pe fiecare stradă și ce probleme personale, de familie au.

„A fost un scor perfect realist”, a declarat Cătălin Coman care a menționat că după percepția populară ar fi putut câștiga cu 90 la sută, dar că și fiecare dintre contracandidați a avut echipe de susținători și au făcut campanie energică.