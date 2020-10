Orest Onofrei: Mesajul meu a deranjat pe toată lumea și cred că am atins un punct sensibil, că am uitat să fim oameni. Noi, în Bucovina monahală, am devenit niște roboți care se folosesc de oameni ca de instrumente și le aruncăm dacă nu ne mai folosesc intereselor

Fostul senator de Suceava Orest Onofrei, a declarat, joi, la Flash interviu la News Bucovina că nu a mai pățit ca o declarație de a sa să stârnească atâtea pasiuni, controverse și nemulțumiri și îl face să creadă că a spus ce trebuie

Orest Onofrei a declarat că, de obicei, când spui ceva, unii sunt mulțumiți, iar alții sunt nemulțumiți.

„De data asta toată lumea e nemulțumită și cei care pentru care, chipurile, am vorbit și cei despre care am vorbit, și presa și cei din spital. Toată lumea, fără excepții”, a spus Onofrei.

El a arătat că președintele Gheorghe Flutur e nemulțumit pentru că s-a creat impresia că el m-a pus să fac lucrul acesta deși nici nu a fost vorba de așa ceva și nici materialul nu e foarte măgulitor la adresa acestuia.

Mai mult, presa a spus că fiind consilierul personal al lui Gheorghe Flutur este clar că nu vorbește de capul lui, deși, așa cum îl cunosc apropiații, el vorbește de capul lui mai des decât ar crede unii.

În ceea ce privește pe cei din Spitalul Județean Suceava, Onofrei a spus că nu a știut că există o forfotă că ceva nu e în regulă, că trebuie schimbat. Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva.

„Managerul Calancea e un cunoscut de-al meu, sunt într-o relație foarte bună. Nu am vorbit cu el și nici nu cred că poate el să gândească că pun eu la cale ceva”, a spus Onofrei.

El a arătat că și o parte din politic spune că iar se încearcă niște manevre și că se încearcă reabilitarea nu știu cui.

„Inclusiv domnul Rîmbu nu a fost foarte încântat. Eu nu am vorbit deloc cu el anul acesta în afară de ieri după articolul meu. Nu e încântat deloc pentru că nu cred că i-a făcut mare bine nici lui. Faptul că am deranjat pe toată lumea mă face să cred că poate că am zis ce trebuie”, a spus Onofrei.

El a explicat că mesajul lui a fost mai mult un semnal că ceea ce se întâmplă nu este în regulă pentru că oamenii sunt folosiți ca niște instrumente de care te poți lipsi.

„Noi avem pretenția despre noi că în Grădina Maicii Domnului, Bucovina monahală, suntem mai creștini și mai umani decât parte din populație. Pe mine m-a deranjat și mă deranjează în continuare ideea de a folosi pe cineva și a-l arunca atunci când, aparent nu mai e util sau nu-ți mai folosește intereselor”, a spus Onofrei.

El a menționat că toată lumea l-a folosit pe Vasile Rîmbu.

„Are poze cu toată lumea și din politică și din administrație”, a menționat Onofrei.

El a subliniat că așa cum i-a luat apărarea lui Gheorghe Flutur când nimeni nu o făcea, nu crede că ceea ce a transmis legat de Vasile Rîmbu se înscrie în altă logică.

„Așa cum mie mi s-a părut nedrept atunci când Gheorghe Flutur era răstignit că ar fi adus boala în Suceava, atunci eu, Nelu Balan și Cristi Irimie am ieșit, fără să ne ceară el, să spunem că nu e drept. Era o chestie de dreptate, de a pune lucrurile la punct. Pe Gheorghe Flutur poți să îl acuzi de multe lucruri, dar nu e drept să-l acuzi de ceva de care nu este responsabil. Ori, mă întreb, de ce un asemenea demers e corect, iar demersul pentru Rîmbu nu e corect”, s-a întreba Orest Onofrei.

El a subliniat că el nu a cerut și nu crede că cineva, nici măcar Vasile Rîmbu, și-ar dori să vină înapoi în funcție.

„Era doar faptul că noi ne mândrim cu ceea ce a făcut 10 ani la Spitalul Județean, iar lui Rîmbu toată lumea se ferește să-i dea bună ziua. Demersul meu nu este problema lui Rîmbu ci al celor care, cândva, au făcut ceva și apoi li s-a spus: Pa!”, a spus Onofrei.

El a arătat că a trăit lucruri de felul acesta și că și Gheorghe Flutur a trăit lucruri de felul acesta.

„Eu cunosc oameni care au fost foarte activi în viața publică și care sunt uitați. Unii dintre ei au probleme grave, financiare, de sănătate, iar nimeni nu-i întreabă nimic, ori am putea să-i întrebăm pentru că noi, ca persoane publice spunem că vrem binele cetățeanului, binele comunității”, a spus Onofrei.

El a adăugat că ceea ce a spus a fost un impuls care venea ca o nevoie de dreptate, nu a lui Rîmbu, ci a prototipului.

„L-am luat pe el drept exemplu pentru că el este evident. Pe unde a trecut, a lăsat ceva”, a menționat Onofrei.

Fostul senator a atras atenția că ceea ce s-a întâmplat în Suceava în martie, se întâmplă astăzi peste tot în țară.

„Noi am avut neșansa să fim primii, fără să avem circuite, fără să avem protocoale și fără să știm despre ce e vorba. După șapte luni, București, Prahova, Brașov, Cluj, pregătiți, dotați, cu materiale, sunt în aceeași situație. În județele astea nu există manager de spital și președinte de Consiliu județean care să fie vinovat. Atunci, de ce a fost numai la Suceava?”, a întrebat Onofrei.

El a apreciat că s-a încercat folosirea situației pentru ca Gheorghe Flutur să piardă alegerile locale care, la acea dată se estima că vor fi organizate la termen și că era oportun să-l ataci pe Flutur în cele două puncte unde a avut merite: spitalul județean și promovarea Bucovinei, dar că alegerile au fost amânate și Gheorghe Flutur a avut timp să explice și să se rebranduiască.

„Eu cred că am atins un punct sensibil în tumultul nostru și în goana după bani, imagine, interese, am pierdut din vedere că ne-am dezumanizat. Am devenit niște roboți, folosim oamenii ca pe niște instrumente. Nu cred că e corect așa. Noi, oamenii, ar trebui să ne regândim relațiile dintre noi mai ales acum când suntem forțați să păstrăm distanțe. S-a vrut să fie un fel de strigăt pentru a ne aduce aminte că suntem oameni”, a conchis Orest Onofrei.