Forum economic la Siret organizat de Camera de Comerț Româno-Germană (AHK) privind dinamica afacerilor transfrontaliere în Europa de Est

Parcul Industrial Siret va găzdui în data de 24 iunie 2025 Forumul „Cross-border business dynamics in Eastern Europe: Opportunities and Challenges at the Romania – Ukraine – Moldova Border”, un eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Siret și al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK Romania). Forumul își propune să exploreze oportunitățile și provocările afacerilor transfrontaliere în contextul regiunii de graniță dintre România, Ucraina și Republica Moldova.

Evenimentul va debuta la ora 09:00 cu o sesiune de înregistrare și networking, urmată de deschiderea oficială la ora 09:30, susținută de Adrian Popoiu, primarul orașului Siret, și Sebastian Metz, director general al AHK Romania.

Între orele 10:00 și 12:00, va avea loc un panel de discuții moderat de Sebastian Metz, la care vor participa Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, Roman Greba, vicepreședinte al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Ion Tornea, viceadministrator al Zonei Economice Libere Bălți, Anja Quiring, director regional pentru Europa de Sud-Est al Asociației Germane de Afaceri pentru Europa de Est, și Tibi Ungureanu, director global de afaceri al Electroalfa Group.

Panelul va aborda subiecte cheie legate de cooperarea economică transfrontalieră, oportunitățile de investiții și provocările logistice și geopolitice din regiune. În intervalul 12:30-14:00, participanții vor beneficia de o sesiune de prânz și networking, urmată de întâlniri B2B și un marketplace organizat în incinta Parcului Industrial Siret, între orele 14:00 și 18:00, dedicat companiilor și autorităților publice.

Evenimentul, susținut de Camera de Comerț și Industrie Germană (DIHK), subliniază importanța colaborării economice în contextul actual, marcat de provocări regionale și oportunități de integrare europeană. Parcul Industrial Siret devine astfel un punct central pentru dialogul economic între cele trei țări, consolidând poziția regiunii ca nod strategic pentru afaceri transfrontaliere.