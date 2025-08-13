CSU Suceava, învinsă de CSM Sighișoara în debutul turneului amical „Citadela Cup”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de handbal masculin CSU Suceava a suferit o înfrângere în primul meci al turneului amical „Citadela Cup”, competiție găzduită de CSM Sighișoara. Formația suceveană a cedat în fața gazdelor cu scorul de 38-31, după ce la pauză scorul era 21-12 în favoarea sighișorenilor.

Meciul, disputat astăzi pe terenul echipei organizatoare, a evidențiat o dominare clară a gazdelor în prima repriză, unde au reușit să-și construiască un avantaj consistent.

Deși CSU Suceava a încercat să revină în partea a doua a jocului, eforturile lor nu au fost suficiente pentru a răsturna rezultatul final.

Turneul „Citadela Cup” reprezintă o ocazie importantă pentru echipele participante de a-și testa forma înaintea sezonului oficial din Liga Națională de Handbal Masculin. CSM Sighișoara, ca gazdă, a demonstrat o bună pregătire, profitând de avantajul terenului propriu.

Mâine, 14 august, CSU Suceava va disputa al doilea meci al turneului, împotriva formației CSM București. Confruntarea este programată să înceapă la ora 11:00 și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al CSM Sighișoara, permițând suporterilor să urmărească live evoluția echipei sucevene.