Incident grav în Ipotești: Doi bărbați răniți după prăbușirea unui perete în timpul demolării unei case vechi

Un accident serios s-a produs miercuri, 13 august 2025, în jurul orei 18:50, în localitatea Ipotești, unde un perete al unei case vechi s-a prăbușit peste două persoane implicate în lucrări de demolare.

Proprietara imobilului, o femeie din localitate, deținea clădirea afectată.

Potrivit informațiilor furnizate din ancheta preliminară a polițiștilor, incidentul a fost semnalat prin apel la numărul de urgență 112, la ora 18:56.

Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipale Suceava s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat că cele două persoane au fost surprinse sub dărâmături în timpul operațiunilor de demolare.

Ambele victime au fost transportate de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava pentru îngrijiri medicale.

Una dintre ele a fost diagnosticată cu traumatism prin strivire, traumatism cranio-cerebral (TCC), traumatism cranio-facial (TCF), plagă palpebrală superioară dreapta, escoriații la hemitorace drept și antebraț stâng, rămânând internată pentru tratament.

Cealaltă victimă a suferit traumatism prin strivire, TCC, traumatism toracic, epistaxis bilateral și hipotensiune, fiind de asemenea internată.

Cazul a fost preluat de Secția Rurală Ipotești, care a întocmit un proces-verbal de sesizare din oficiu pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și eventualele responsabilități.