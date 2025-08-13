Florin Cristescu, numit șef al Centrului de Copii și Juniori al CSM Cetatea 1932 Suceava



Clubul Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava a anunțat, miercuri, numirea lui Florin Cristescu în funcția de șef al Centrului de Copii și Juniori.

Fost căpitan al echipei „Suceava Maxima” și cu o experiență de peste 16 ani la CSM Suceava, Cristescu va superviza cele 5 grupe de juniori ale clubului, îndeplinind astfel o condiție esențială impusă de Federația Română de Fotbal pentru accederea echipei de seniori în play-off-ul Seriei I.

Cu o carieră remarcabilă ca jucător și antrenor, Florin Cristescu aduce expertiză vastă în fotbalul juvenil, având la activ multiple programe de pregătire pentru tineri.

În noua sa poziție, acesta va coordona selecția, formarea grupelor de vârstă și implementarea unor metodologii moderne de antrenament, având ca obiectiv dezvoltarea talentelor locale.

Conducerea clubului vizează transformarea Centrului de Copii și Juniori într-o academie de referință la nivel regional, care să furnizeze jucători de top pentru echipa de seniori și fotbalul românesc.

CSM Cetatea 1932 Suceava îi urează lui Florin Cristescu mult succes și performanțe notabile în culorile „alb-albastru”!