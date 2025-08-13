Examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea iulie-august: 98 de candidați suceveni au absentat la proba la alegere



Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava a informat că, în cadrul sesiunii iulie-august 2025 a examenului național de Bacalaureat, la proba E.d) – proba la alegere a profilului și specializării – s-au înscris 594 de candidați. Dintre aceștia, 98 au absentat la proba desfășurată miercuri.

Sesiunea continuă joi, 14 august 2025, cu proba E.b) – Limba și literatura maternă, însă în județul Suceava nu există candidați înscriși pentru această probă.

Conform calendarului oficial, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august 2025, dată la care începe și perioada de vizualizare a lucrărilor scrise și depunere a contestațiilor.

Procesul de vizualizare și depunere a contestațiilor va continua pe 19 și 20 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august 2025.

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: să susțină toate probele de evaluare a competențelor, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6, calculată pe baza notelor obținute la probele scrise.