Ucraineancă prinsă în PTF Siret cu bagajele pline de țigări de contrabandă

Poliţiştii de frontieră suceveni cercetează o femeie, în bagajele căreia au fost descoperite, mai multe pachete cu țigări, care urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere din județul Suceava.

Potrivit STPF Suceava, miercuri dimineața, în jurul orei 7.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de intrare în România, o femeie de cetățenie ucraineană, în vârstă de 66 de ani, având calitatea de pasager într-un microbuz înmatriculat în Ucraina.

La controlul de frontieră, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, cu ajutorul câinelui de serviciu Lord, a descoperit în bagajele personale, dar și disimulate în cutii de suc, 1.230 pachete de țigări fără timbru fiscal, pe care femeia nu le-a declarat înaintea controlului.

Țigările, în valoare de 24.000 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.