Tânăr ucrainean arestat de Tribunalul Suceava pentru trafic de migranți. El este acuzat că a călăuzit ucraineni să treacă frontiera

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vicovu de Sus – ITPF Sighetu Marmației au depistat patru cetăţeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România solicitând o formă de protecție din partea statului român. Doi dintre aceştia sunt cercetați pentru trafic de migranți, fiind în stare de reţinere pentru 24 de ore, iar ulterior, pentru unul dintre ei, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit STPF Suceava, în data de 11 august a.c., în jurul orei 11.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vicovu de Sus au depistat pe direcția localității Vicovu de Sus, patru cetățeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România, solicitând o formă de protecție din partea statului român. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări, unde au fost urmate procedurile specifice în astfel de situații.

Astfel, s-a stabilit că cei patru bărbați ucraineni au vârste cuprinse între 19 și 25 de ani. Totodată, bărbatul de 19 ani este solicitant al unei forme de protecție din partea statului român, acesta încercând să mai treacă ilegal din Ucraina în România prin zona de responsabilitate a ITPF Sighetu Marmației.

În urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit că doi dintre aceştia aveau rolul de călăuză pentru ceilalți doi conaționali.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar în baza materialului probator, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi faţă de cetăţeanul ucrainean în vârstă de 19 ani.

În continuare, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.