Medicul sucevean Florin Haidamac despre epidemia Covid-19: Ceea e va fi de nesuportat și greu abia urmează. Va veni cam într-o lună-două. Acum avem încă locuri în spital și paturi la ATI//VIDEO

Medicul de familie sucevean Florin Haidamac a declarat la Analiza de Seară de la News Bucovina că situația privind epidemia Covid-19 va deveni de nesuportat în perioada următoare în condițiile în care vor apărea și infecțiile respiratorii de sezon și gripa, iar medicii vor fi puși în situații dificile.

El a spus că medicii de familie încă mai fac față situației deși sunt obosiți pentru că adresabilitatea este imensă în condițiile în care la spital sau ambulatoriu se ajunge mai greu.

„Este o oboseală extremă care se simte în voce, în privire, în fiecare activitate de zi cu zi, dar nu este o lipsă de concentrare sau de atenție. Este doar o oboseală generată de imensa adresabilitate pe care o avem în perioada asta și din cauza pandemiei și din cauză că bolnavii cronici au accesul din ce în ce mai limitat către spital, către ambulatoriu chiar unde sunt consiliați în format online”, a spus medicul sucevean.

El a arătat că el merge în continuare la cabinet, consultă pacienții fizic, face un examen clinic general așa cum a învățat și așa cum scrie în toate tratatele, dar sub rezerva unor măsuri de protecție maxime.

„Consult în combinezon, consult protejat, cabinetul este dezinfectat. Încerc cât mai mult să limitez cât mai mult transmiterea virusului în interiorul cabinetului, în timpul consultației. Dacă este o suspiciune, pacientul este îndreptat către spital, dar dacă nu am o asemenea suspiciune consultația decurge în mod normal, cu tratament, cu reevaluare, cu rechemare la control, în funcție de caz”, a spus Florin Haidamac.

El și-a exprimat însă convingerea că greul nu a început.

„Sunt convins că ceea este mai greu nu a început. Noi acum suntem la stadiul de pistol cu apă. Încă nu a început adevăratul calvar pentru că mai sunt locuri la spital, mai sunt paturi la ATI, mai sunt medici, obosiți, epuizați. În condițiile în care se va asocia virusul gripal cu infecțiile respiratorii de sezon, când nu mai știi care e una și care e alta, se vor asocia sau poate se vor complica cu infecția cu noul tip de coronavirus. Atunci va fi o poezie generală. În momentul în care vei avea 30 de oameni febrili la ușă, habar nu ai să ai cum să-i deosebești. Nu vei ști ce să faci cu ei. Atunci vor fi decizii mai complicate. Deocamdată, ne mai jucăm, mai suportăm cam o lună-două la nivelul ăsta”, a spus Haidamac.

El a mai arătat că lumea nu este pregătită pentru a face față acestei situații.

„Nu suntem pregătiți. Nici la momentul actual, deși sunt atâția morți de Covid lumea încă nu crede și nu ia încă în serios amenințarea asta, încă nu aplică măsurile de siguranță, de protecție, așa cum ar trebui”, a spus medicul sucevean.

Florin Haidamac apreciază că lumea încă dă dovadă că nu este în stare să aibă grijă unul de celălalt.

„Asta nu se vede numai în pandemie. Se vede în modul în care circulăm, se vede în modul în care ne privim pe stradă, se vede în modul în care nu cedăm locul în autobuz unui bătrân sau unei femei însărcinate, se vede în modul în care ne înjurăm că am plecat de la semafor cu trei secunde mai târziu.Toate astea se văd, iar acum noi plătim prețul lipsei noastre de educație”, a mai spus Haidamac.

El a reiterat că ceea e va fi de nesuportat și greu abia urmează.

„Va veni cam într-o lună-două”, a estimat medicul.

El și-a exprimat îngrijorarea că încă nu au ajuns suficiente doze de vaccin antigripal în teritoriu.

„Nouă ni s-a inoculat și promis că România a cumpărat patru milioane de doze de vaccin antigripal. Unde sunt? Eu până la ora asta am primit 25 de doze. Unde sunt restul? Un bolnav cronic are de ales între coronavirus, gripă sau infecție respiratorie de sezon, măcar să aibă certitudinea că una din cele trei nu o va face. Ar fi foarte important să fie vaccinat anti-gripal. Eu cu ce să vaccinez?”, a întrebat medicul care a menționat că ar avea nevoie de o mie de doze pentru pacienții cronici pe care îi are.

El a spus că este destul de riscant că încă nu este un număr mare din populație vaccinat antigripal la această dată.

Totodată, medicul sucevean a arătat că este dificil ca medicii de familie să aibă sub observație pacienți cu forme ușoare sau asimptomatici cu Covid-19, arătând că deși are cabinetul dezinfectat, nu va putea ca după ce va vizita bolnavul respectiv să vină la cabinet pentru că nu are cum să decontamineze mașina personală și nici nu are unde să se schimbe de costumul de protecție folosit ca să nu contamineze pe pacienții care așteaptă.

„Așa ceva nu poți gândi, nu poți gestiona. Disponibilitate există, dar nu așa”; a spus Haidamac.

El a subliniat că toată lumea trebuie să înțeleagă că este foarte important să respecte măsuri de protecție astfel încât să nu se infecteze.