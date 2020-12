Ioan Bălan: Proiectele administrației liberale sucevene pot deveni realitate cu o guvernare PNL. Marile proiecte sunt Autostrada A 7 și Autostrada Nordului

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul Ioan Bălan, a declarat, vineri, la Flash-interviu de la News Bucovina că marile proiecte ale echipei liberale pentru județul Suceava sunt de investiții, iar cele mai importante sunt autostrada A 7 și Autostrada Nordului și că e nevoie de sprijin guvernamental pentru realizarea lor.

Bălan a spus că echipa liberală de la Suceava a fost potențată foarte mult și prin poziția liderului organizației, Gheorghe Flutur, de președinte al CJ Suceava.

El a explicat că Gheorghe Flutur a arătat și în campania electorală pentru alegerile locale că își propune mai mult decât își propun ceilalți președinți de consilii județene, respectiv proiecte mari care au nevoie de susținere guvernamentală.

„Viața ne-a arătat că oricât de mult am încerca să ne dezvoltăm noi la Suceava, dacă nu avem o deschidere către restul țării e prea puțin. De aceea marile proiecte, A7 și Autostrada Nordului sunt doar două din oportunitățile pe care le are PNL la Suceava de demonstrat în următorii patru ani de zile că lucrurile se vor întâmpla așa cum am promis”, a spus Ioan Bălan.

El a subliniat că dacă în 27 septembrie cetățenii județului au ales echipa liberală e aproape obligatoriu ca la alegerile de duminică să aleagă în continuare PNL pentru că „s-ar închide cercul” în care președintele CJ va avea sprijin de la guvernarea liberală.

Ioan Bălan a exemplificat cu șoseaua ocolitoare a municipiului Rădăuți, proiect început în 2011 „în guvernarea noastră” care a stagnat până în 2018 și s-a târâit până în 2019, iar anul acesta guvernul liberal a dat-o în folosință cu un an mai repede.

„Aceasta demonstrează că o echipă liberală mare plecată de la Suceava va sprijini proiectele liberale, în contrapondere cu o echipă PSD care ne-a arătat în acești șapte ani de zile că pentru Suceava au tras frâna de mână și chiar au pus frână și au blocat”, a declarat Ioan Bălan.