Cercetarea de la Universitatea Suceava privind secvențierea genomului SARS-CoV-2 continuă cu analiza de probe din țară, inclusiv ale unor pacienți veniți recent din Marea Britanie. Prof.univ.dr. Mihai Dimian: După ce am făcut analiza pe județul Suceava am trecut la analiza pe probe din țară

Prorectorul USV prof. univ. dr. Mihai Dimian, a declarat, vineri la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că cercetările de la USV privind secvențierea genomului SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19 sunt continuate cu probe transmise de partenerii din țară ai proiectului.

„Noi am cules acum al doilea set de probe. După ce am făcut analiza pe județul Suceava am trecut la analiza pe probe din țară, din Timișoara, Cluj și Craiova și zonele limitrofe”, a spus Mihai Dimian.

El a menționat că la finalul anului trecut s-au făcut transporturile, iar acum sunt la Suceava și se află în perioada de prelucrare a probelor care durează circa două săptămâni.

Universitarul sucevean a precizat că între timp a apărut și varianta virusului din Marea Britanie.

„Ca atare suntem în contact cu partenerii noștri, Spitalul din Suceava, Institutul Oncologic din Cluj, spitalele de bol infecțioase din Timișoara și Craiova să transmită atunci când găsesc un pacient din Marea Britanie. Am discutat cu ei, sunt trei probe de acest tip la Cluj, una la Timișoara”, a spus Dimian.

El a arătat că vineri se va face un transport mai mare care conține și alte probe, dar și acestea și vor fi incluse în prima secvențiere.

„Nu știm dacă este noua tulpină, dar e vorba de pacienți cu un trecut recent în Marea Britanie”, a mai spus Dimian.