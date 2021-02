Deputatul Radu Ciornei(USR-PLUS): Cine va fi prefect de Suceava este și acum o figură marcantă în partidul nostru//VIDEO

Deputatul USR-PLUS de Suceava Radu Ciornei a declarat, marți, la Analiza de Seară de la News Bucovina că viitorul prefect de Suceava nominalizat de USR va fi selectat din membrii de partid care își vor depune CV-uri și care doresc să acceadă în această funcție.

„Avem oameni de valoare. Sunt sigur că își vor depune CV-urile. Nu ne vom uita în altă parte la cei care ne propun oameni pentru funcția de prefect”, a spus Ciornei.

Deputatul suceavean a menționat că USR va nominaliza prefectul, iar cei doi subprefecți vor fi de la alte partide din coaliție.

„Alianța USR-PLUS va avea doar o singură funcție”, a explicat Ciornei.

El a explicat și cum se va derula desemnarea prefectului.

„Va fi un concurs de dosare. Noi nu negociem funcții”, a spus deputatul USR-PLUS adăugând că după ce se vor filtra la nivel județean aceste dosare vor fi înaintate conducerii centrale trei dosare din care va fi aleasă persoana care va fi nominalizată.

Potrivit lui Radu Ciornei va fi propus un profesionist și un membru de partid cu activitate.

„Avem oameni de valoare deși nu sunt toți cunoscuți”, a spus deputatul.

El a transmis celor care încearcă să le propună niște nume pentru funcție că vor fi doar membri USR.

„Nu ne vom uita niciodată în altă parte, să fim atât de slabi încât să ascultăm de binevoitorii care ne propun, din întâmplare, astăzi, că știu pe cineva fantastic pentru prefect”, a spus Ciornei.

El a subliniat că din respect pentru membrii de partid, prefectul va fi un membru USR.

Radu Ciornei a arătat că prefectul este și va fi o figură marcantă în partid.

„Prefectul va fi o figură marcantă în partid. Cine va fi prefect este și acum o figură marcantă în partidul nostru pentru că sunt oameni cu activitate, care poate nu sunt foarte bine cunoscuți, dar în partidul nostru sunt foarte cunoscuți”, a spus deputatul care a menționat că viitorul prefect va avea o vizibilitate mult mai mare.

Radu Ciornei a mai vorbit și despre relația cu PNL, precizând că acum se echilibrează situația în coaliție la nivel județean pentru că USR-PLUS nu are reprezentare în Consiliul Județean Suceava.

„Eram în dezavantaj pentru că noi nu avem oameni în Consiliul Județean. Suntem în alianță, lucrăm împreună, am avut deja întâlniri, am avut discuții despre proiectele Sucevei, am fost la București împreună”, a spus deputatul care a subliniat că acum USR-PLUS și PNL sunt cu proiectele pe masă pentru dezvoltarea județului.

El a arătat că USR-PLUS este „fratele mai mic” din această coaliție, dar nu chiar foarte mic.