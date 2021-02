Primarul de Fălticeni, Cătălin Coman, anunță că va candida la președinția PSD Suceava: Organizația județeană merge din rău în mai rău și voi încerca să o reformez cu ajutorul colegilor, în special al primarilor din județ

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că va candida la funcția de președinte al organizației județene PSD Suceava pe care vrea să o reformeze pentru că acum merge „din rău în mai rău”.

„Organizația județeană PSD Suceava, din păcate, merge din rău în mai rău. Este o datorie, în calitate de membru al acestui partid încă din 2005, să iau atitudine și să fac tot ce stă în putința mea ca acest lucru să nu se întâmple și să mergem înspre bine și nu spre rău”, a declarat Comna.

El a spus că are credința că PSD Suceava trebuie să se reformeze pentru că are oameni de foarte bună calitate, în special primarii partidului.

Cătălin Coman a declarat că organizația are în conducere foarte multe persoane care nu au nicio legătură cu activitatea electorală, care se bazează doar „pe sforării, doar pe discuții de culise, pe tot felul de aranjamente”.

„Lucrurile nu merg bine în organizația județeană PSD pentru că iau decizii cei care au cele mai slabe performanțe electorale. E o problemă de începutul politicii. S-a ajuns ca deciziile importante în organizația județeană PSD să le ia cei care au pierdut. Asta nu știu dacă poate duce la progres”, a spus Cătălin Coman.

Primarul de Fălticeni a spus că a demisionat din funcțiile din organizația județeană și că a rămas doar președinte al organizației municipale Fălticeni.

„Am demisionat din funcțiile la nivel județean pentru că am considerat că tot ceea ce se întâmplă acolo este imposibil de discutat din punct de vedere statutar. Orice decizie s-a luat arbitrar fără să ne întrebe nimeni și fără să se țină cont de părerea noastră și am considerat că este o activitate inutilă pe care o fac fiind membru al BPJ”, a spus Cătălin Coman.

El a subliniat că sunt foarte mulți colegi din PSD pe care îi stimează, cu care are o relație foarte bună, vorbind în primul rând de colegii lui primari care de fiecare dată i-au luat apărarea când s-a cerut sancționarea sa pentru pozițiile adoptate și că acești primari, aleși cu 60-70 la sută din voturi, au votat în favoarea lui și public și au fost certați și admonestați.

„La nivelul organizației Suceava vorbește unul care a luat voturi cât am luat eu pe scara blocului la mine”, a spus Coman care crede că sutuația nu este în regulă pentru că politica e pe voturi.

„Eu am fost un membru de partid onest, corect, nu am făcut alianțe pe la spate. Am tras un semnal de alarmă în ceea ce privește organizația județeană și ceea ce presupune activitatea noastră politică. Dacă voi fi ascultat, e foarte bine, dar dacă voi fi sancționat cu avertisment și cu alte amenințări îmi voi vedea în continuare de treabă, voi face partea administrativă așa cum mă pricep și voi face echipă cu toți oamenii care vor să facă ceea ce au promis în campania electorală”, a spus Coman.

El consideră că în loc să se facă ședințe pentru sancțiuni mai bine s-ar discuta cum se pot pune în aplicare promisiunile în domeniul administrativ, economic, social.

„Haideți să facem acest lucru împreună și nu să ne întâlnim pe ici pe colo și să ne sancționăm că nu e bine să spună Coman că a venit domnul deputat de la București care a și plecat”, a spus primarul.

El a reamintit că respectivul candidat impus pe lista PSD Suceava de la București își vede de treaba lui la București.

„A venit în partid de câteva zile, a venit frumos, a candidat, a ieșit deputat și la două săptămâni și-a văzut de treaba lui în București. Era și de așteptat. El nu are nicio vină. Până la urmă el și-a făcut treaba”, a spus primarul.

El consideră că nu a fost sancționat cu avertisment de PSD, ci doar de anumiți oameni din conducerea organizației județene.

„Voi face în continuare echipă în PSD sau cu oricine dorește să facă echipă în beneficiul locuitorilor noștri, iar dacă anumite persoane, prin jocuri de culise, transmit tot felul de amenințări și adrese nu înseamnă că e un lucru statutar și corect. Voi încerca să reformez din punct de vedere politic și administrativ organizația județeană, mă voi implica și dacă voi avea sprijinul colegilor mei din PSD Suceava voi face acest lucru”, a spus Cătălin Coman.

El a subliniat că nu este un om care să abandonez, nu este un laș și că întotdeauna a spus lucrurilor pe nume și vrea să o facă în continuare.

„Vizez funcția de președinte al PSD Suceava. O spun răspicat. În momentul în care se vor organiza alegeri îmi voi depune candidatura pentru funcția de președinte al organizației județene Suceava”, a declarat Cătălin Coman.

El crede că, probabil, faptul că a fost sancționat cu avertisment este doar o încercare în a-l împiedica să candideze la președiniția organizației județene PSD Suceava.