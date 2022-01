Consultant fiscal sucevean: În 2022 trebuie să fim atenți la buzunarul propriu. Ar trebui să reducem consumul, să fim atenți la cheltuieli/VIDEO

În 2021, în ciuda multelor așteptări și schimbări, economia românească s-a „mișcat” într-o direcție bună, a apreciat consultantul fiscal sucevean Luminița Chihai, care consideră însă că actuala criză economică nu s-a finalizat și trebuie ca și în 2022 să există prudență în ceea ce privește cheltuielile.

„În general, pentru economia românească, anul 2021 a fost cu multe așteptări și totuși a fost un an în creștere pentru toți-actori și jucători- de pe piața economică. Este drept, anul trecut, a adus multe schimbări, multe așteptări din partea autorităților, dar într-un final, cu șomajul tehnic, cu decontările la TVA, cu sistemul de eșalonări simplificate, economia s-a mișcat”, a declarat ec. Luminița Chihai, consultant fiscal, invitată în emisiunea Exclusiv la Miezul Zilei, de la News Bucovina.

Ea arată că estimările analiștilor cu privire la creșterea economică din țară noastră nu au fost departe de realitatea curentă.

„În momentul acesta nu avem date oficiale la 31 decembrie 2021, dar creșterea economică în trimestrul trei era una moderată, un pic sub estimările analiștilor care prevedeau o creștere aproape de 10%, aceasta fiind de 7,28%, dar este creștere economică”, a declarat ec. Luminița Chihai.

Consultantul fiscal spune că anul 2022 nu va fi unul ușor din punct de vedere al finanțelor, nici pentru cetățeanul de rând, nici pentru mediul de afaceri.

„Din punctul meu de vedere vom avea aceleași probleme ca în anul precedent, o inflație care este cea mai mare din Uniunea Europeană, un deficit bugetar excesiv, un deficit de cont curent destul de mare, coroborat cu toate problemele pe care le va aduce valul 5 al pandemiei”, este de părere consultantul fiscal Luminița Chihai.

Sugestia și sfatul ec. Luminița Chihai este ca în perioada următoare românii să fie mai precauți în ceea privește cheltuielile și mai atenți la buzunarul propriu, astfel încât să poată trece cu bine peste această criză economică.

„Românul, în 2022 trebuie să fie atent la buzunarul propriu. Ar trebui să reducem consumul, să fim atenți la cheltuieli și nu prin credite de consum, iar mediul de afaceri trebuie să fie mai prudent, să acorde mai multă atenție salariaților proprii pentru că pe cei pe care îi au trebuie să îi formeze, să îi crească și să îi păstreze”, a adăugat Chihai.

Ea a arătat că finalul acestui șoc economic este greu de prezis, iar ”colacul de salvare” pentru România ar trebui să vină prin PNRR.

„Este greu de prezis când și cum vom ieși din această criză economică, nici măcar marii analiști nu pot estima acest lucru. Părerea mea este că România are un plus și depinde de noi cum vom folosi ceea ce avem în plus față de alții, și acest plus este PNRR. Acest Program ar trebui folosit la maximum și eficient, cu toate că sumele alocate pentru mediul de afaceri sunt destul de mici. Poate, colateral, prin domenii ca digitalizarea, economia verde, să fie de interes și să creeze niște pârghii între toate sectoarele de activitate astfel încât să prindă și mediul de afaceri măcar o felie din PNRR”, a concluzionat ec. Luminița Chihai.