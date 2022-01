Expoziția de caricatură “Pandemia asta, frate, nu-i decât o copie”, semnată Mihai Pânzaru-PIM va fi vernisată la Galeria Zamca

Asociația Institutul Bucovina aduce la Galeria Zamca, la ceas aniversar, expoziția de caricatură “Pandemia asta, frate, nu-i decât o copie”, semnată Mihai Pânzaru-PIM, organizată în semn de onoare și recunoștință pentru parteneriatul de succes în numele artei și a incluziunii sociale.

Vernisajul expoziției, de marți, 18 ianuarie, va surprinde publicul și cu un eveniment de lansare de carte. Este vorba despre volumul “Sublimare și arhetip în opera de artă și în fenomenul religios”, creație a dr. Marius Romilă.

Invitații sunt așteptați la Galeria Zamca (str. Zamcei, nr. 17, în spate la LIDL Mărășești) începând cu orele 14:00, acolo unde vor fi întâmpinați chiar de către maestrul Mihai Pânzaru-PIM, care va explica celor prezenți conceptul din spatele lucrărilor sale și titlul expoziției. Aceasta va putea fi vizitată gratuit, în perioada 12.01-25.02.2022, în cursul zilelor de lucru și a intervalului orar 09:00-17:00.

Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 76 de ani, Asociația Institutul Bucovina celebrează colaborarea de 18 ani cu maestrul Mihai Pânzaru-PIM, care an de an sprijină misiunea organizației și simultan, propune noi proiecte de dezvoltare a simțului artistic în rândul sucevenilor. Galeria Zamca este o creație a celor doi parteneri, care se apropie deja de primul an de implementare reușită. Maestrul, în calitate de custode al galeriei, coordonează expozițiile lunare, selectând lucrări aparte ale artiștilor locali, reunind tematici și stiluri variate: fotografie, pictură, grafică. Pe lângă aceasta, trebuie menționată și implicarea necontentină în sprijinirea tinerelor talente. Artistul lucrează îndeaproape cu cei mici, în cadrul atelierelor de creație, prin care dorește să le insufle și concepte noi, care țin de cultura generală.

În anul care a trecut, organizația a colaborat cu acesta și pentru implementarea mai multor proiecte Erasmus+, în cadrul cărora s-a realizat un schimb de bune practici, iar partenerii europeni s-au bucurat de propriile caricaturi proiectate de artist, dar și a unui proiect de cooperare transfrontalieră cu Ucraina, concentrat tot pe latura artistică, unde Mihai Pânzaru-Pim a prezentat tinerilor liceeni, secrete din arta caricaturii.