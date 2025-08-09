Prefectura Suceava: Încă 30 de construcții modulare livrate la Broșteni care se adaugă celor 20 instalate. Sunt soluții rapide ce aduc siguranță și un punct de sprijin pentru refacerea vieții de zi cu zi.



În perioada 7–9 august 2025, la solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Suceava, echipele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale au intervenit din nou pentru a sprijini comunitățile lovite de recentele inundații din județul Suceava.

Potrivit Prefecturii Suceava, misiunea a fost coordonată direct pe teren de colonelul Craciun Florin, șeful Serviciului pentru Probleme Speciale (STPS) Suceava.

Astfel, în colaborare strânsă cu Primăria orașului Broșteni, unde administratorul Cosmin Todosia a asigurat logistica locală, au fost livrate 30 de construcții modulare suplimentare, care se adaugă celor 20 instalate imediat după calamitate.

Aceste module reprezintă soluții rapide, oferind siguranță și un punct de sprijin pentru familiile afectate, contribuind la refacerea vieții de zi cu zi.

„Aceste intervenții rapide sunt rezultatul unei coordonări unitare și operative între instituțiile statului, prin mecanismele CJSU, transformând deciziile în ajutor concret, livrat la timp și unde este nevoie,” se arată în comunicatul Prefecturii Suceava.

Autoritățile subliniază că aceste acțiuni nu sunt întâmplătoare, ci reflectă angajamentul ferm de a sprijini comunitățile afectate.

Începând de săptămâna viitoare, va demara evaluarea pagubelor suferite de societățile comerciale din zonele afectate, asigurându-se că nimeni nu este uitat.

„Încă un pas înainte. Încă o promisiune respectată. Continuăm până când fiecare familie își va regăsi stabilitatea! Nu lăsăm pe nimeni în urmă!” a transmis Prefectura Suceava.