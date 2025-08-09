Guvernatorul Ruslan Zaparaniuk salută întâlnirea de la Cernăuți a miniștrilor de externe român, moldovean și ucrainean: Ne așteaptă multe evenimente de anvergură



Guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, a anunțat că vineri la Cernăuți a fost organizată o întâlnire istorică a miniștrilor de externe ai Ucrainei, României și Republicii Moldova, respectiv Andrii Sîbiha, Oana Țoiu și Mihai Popșoi.

Potrivit acestuia, evenimentul a marcat un pas important în consolidarea cooperării trilaterale dintre cele trei state, esențială pentru promovarea bunei vecinătăți și susținerea comună a Ucrainei în contextul actual.

În cadrul reuniunii, miniștrii au decis ca acest format de colaborare să poarte în continuare numele de „Triunghiul Odesa”, denumire ce reflectă originea sa, inițiativa fiind lansată la Odesa în anul 2022.

„Sunt recunoscător oaspeților noștri distinși pentru vizită și pentru alegerea orașului Cernăuți ca loc de desfășurare a acestui eveniment internațional de importanță,” a declarat guvernatorul Zaparaniuk.

El a spus că regiunea Cernăuți își reafirmă angajamentul de a contribui la extinderea cooperării regionale și internaționale, fiind pregătită să devină o platformă activă pentru dezvoltarea diplomației internaționale.

„Bucovina va continua să depună toate eforturile pentru extinderea acestei cooperări și este pregătită să fie o platformă pentru dezvoltarea diplomației internaționale. Astfel, ne așteaptă multe alte evenimente de anvergură regională, națională și internațională!”, a adăugat oficialul, subliniind mândria regiunii de a face parte din aceste procese strategice.

„Împreună – spre victorie!” a concluzionat guvernatorul, evidențiind solidaritatea și obiectivul comun al celor trei națiuni.