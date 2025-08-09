Încă un sucevean a fost înșelat printr-o aplicație de investiții



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, vineri după amiaza, de un localnic care a reclamat că a fost indus în eroare de persoane necunoscute, care i-au promis profituri substanțiale prin intermediul unei aplicații de investiții.

Potrivit cercetărilor efectuate de echipa operativă, în data de 7 august 2025, suceveanul a descoperit pe platforma de socializare Facebook un anunț care promova o aplicație ce garanta obținerea de câștiguri financiare atractive.

După accesarea unui link din anunț, bărbatul a fost contactat telefonic de o persoană care s-a prezentat sub un nume fals, oferindu-i detalii despre funcționarea aplicației.

Convins de promisiuni, suceveanul a efectuat un transfer bancar de 1.092 de lei prin aplicația Revolut, utilizând un card de unică folosință, la indicațiile persoanei necunoscute.

Ulterior, bărbatul a realizat că a fost înșelat, întrucât nu a mai putut contacta așa-zisul consultant, iar aplicația nu a generat niciun profit.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt , cercetările fiind continuate de Biroul de Investigații Criminale Suceava pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor.

Polițiștii suceveni reamintesc cetățenilor să fie precauți cu ofertele de investiții promovate online și să verifice cu atenție autenticitatea acestora înainte de a efectua orice transfer de bani.