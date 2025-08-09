Accident în Fundu Moldovei: Zilier rănit după răsturnarea unui utilaj agricol


Secția 11 Poliție Rurală Pojorâta a fost sesizată, vineri,  prin apel la 112 de către un bărbat din municipiul Câmpulung Moldovenesc, care a anunțat că o persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol răsturnat pe un teren din satul Botuș-Orata, comuna Fundu Moldovei.

La fața locului, polițiștii au constatat că, în jurul orei 11:20, un zilier din comuna Vama,  opera un tractor marca CASE, proprietatea apelantului, pentru cosirea ierbii pe un teren fânaț situat în zona cunoscută drept Runculeț, aparținând unei rude a apelantului.

În timpul lucrărilor efectuate pe un teren în pantă, zilierul a pierdut controlul utilajului, care s-a răsturnat de mai multe ori, provocându-i vătămări corporale.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, s-a constatat că utilajul agricol nu avea plăcuțe de înmatriculare, documentele necesare lipsind, iar un număr de identificare al tractorului nu a fost găsit.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.


