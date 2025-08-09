CSU Suceava, a pierdut și finala mică la Memorialul „Constantin Capățână” de la Buzău



Echipa de handbal masculin CSU Suceava a încheiat pe locul 4 turneul amical Memorialul „Constantin Capățână”, desfășurat la Buzău în perioada 8–9 august.

În finala mică, sucevenii au fost învinși de Potaissa Turda, cu scorul de 39–42 (18–22).

Pentru CSU Suceava au evoluat jucătorii: Șelaru, Sîrghie – S. Makaria, Tîrzioru, Lazurcă, Radu, Grigore, Bologa, Balazs, Ilucă, Șerban, C. Dascălu, Niculaie, Lupu, Iordachi, Bruj, sub îndrumarea antrenorilor Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia.

Următoarea etapă de pregătire pentru formația suceveană va fi turneul „Citadela Cup”, organizat de CSM Sighișoara, în zilele de 13–14 august.

CSU Suceava va întâlni echipa gazdă, CSM Sighișoara, miercuri, 13 august, de la ora 19:00, iar joi, 14 august, de la ora 11:00, va juca împotriva CSM București.

Ambele meciuri vor fi transmise în direct pe pagina de YouTube a organizatorilor: https://www.youtube.com/@CSMSighisoara.