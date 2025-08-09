Accident de muncă în Vatra Dornei: Un muncitor rănit după ce a căzut de pe o stivă de polistiren



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, vineri dimineața la ora 9:29 prin 112 despre un accident de muncă petrecut pe strada Mălinilor, unde un lucrător a fost rănit după ce a căzut de pe un morman de polistiren.

Incidentul a avut loc în timpul activităților de curățare și îndepărtare a materialelor de construcție rezultate în urma renovării unui bloc de locuințe, lucrări efectuate de o societate comercială din Vatra Dornei.

În jurul orei 09:20, un bărbat din județul Satu Mare, angajat al firmei, se afla pe mai multe bucăți de polistiren stivuite.

În timp ce așeza materialele, acesta s-a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de aproximativ 2,10 metri, suferind mai multe leziuni.

Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și transportată la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticată cu politraumatism prin cădere de la înălțime, contuzie toracică, contuzie la coloana vertebrală dorso-lombară și o plagă contuză mentonieră.

Poliția a întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale Vatra Dornei.

De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a fost informat pentru a desemna un reprezentant care să investigheze cauzele și circumstanțele producerii accidentului.