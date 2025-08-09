Accident rutier pe DJ208A în Bosanci: O fată, rănită pe o trecere pentru pietoni

Intră acum și în grupul de
Un accident rutier s-a produs, vineri, în jurul orei 15:00 pe DJ208A, în localitatea Bosanci.
Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un șofer care conducea un autoturism Seat în direcția municipiului Suceava, a surprins și acroșat o minoră care traversa strada regulamentar, pe o trecere pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător.
În urma impactului, fata a fost proiectată pe carosabil, suferind vătămări corporale ușoare.
Aceasta a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticată cu un traumatism la coloana cervicală, fără a necesita internare.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava au întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.
