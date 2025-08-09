Accident rutier cu o persoană rănită în Ipotești, după ce o șoferiță nu a acordat prioritate la plecarea de pe loc



Un accident rutier a avut loc, vineri, la ora 7:01 pe DJ208A, în localitatea Ipotești.

Potrivit anchetei polițiștilor, o conducătoare auto în vârstă de 28 de ani, aflată la volanul unui autoturism marca Nissan, a fost implicată într-o coliziune.

Ea staționa în dreptul unei simigerii din localitate și nu a acordat prioritate de trecere la plecarea de pe loc unui autoturism marca Volkswagen, condus regulamentar de un bărbat în vârstă de 67 de ani, care se deplasa din direcția Bosanci spre municipiul Suceava.

Impactul a avut loc între partea stânga-față a autoturismului Nissan și partea dreapta-față a autoturismului Volkswagen.

În urma coliziunii, autoturismele au suferit pagube materiale, iar conducătoarea auto a fost rănită ușor.

Un echipaj SMURD Suceava s-a deplasat la fața locului, iar tânăra a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticată cu o contuzie suferită în urma accidentului rutier.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.