Gheorghe Șoldan spune că reconstrucția Broșteniului avansează: Noi materiale de construcții au fost livrate, iar solidaritatea e exemplară

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, sâmbătă, că eforturile de reconstrucție a orașului Broșteni, grav afectat de recentele inundații, continuă cu succes.

Potrivit acestuia, în ultimele zile, în localitate au sosit transporturi consistente de materiale de construcții, inclusiv cherestea, cărămidă, BCA, bolțari, ciment și peste 1.000 de metri pătrați de gresie și adeziv, livrate sâmbătă.

„Suntem în plină reconstrucție, iar solidaritatea oamenilor se simte la fiecare pas. Comunitatea se mobilizează tot mai puternic. Oameni, firme, instituții, toți pun umărul,” a declarat Gheorghe Șoldan.

Acesta a subliniat că, lăsând deoparte orgoliile politice, diferențele religioase sau orice alte divergențe, comunitatea din Broșteni demonstrează o unitate exemplară, care servește drept model pentru întreaga țară.

În ceea ce privește infrastructura, rețeaua electrică este aproape finalizată și va deveni funcțională în câteva zile. De asemenea, începând de săptămâna viitoare, vor demara lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere din zonă.

„Reconstruim Broșteniul. Împreună,” a afirmat președintele CJ Suceava, evidențiind determinarea autorităților și a comunității de a readuce normalitatea în localitate.