Răzvan Zetu, noul director sportiv al CSM Cetatea 1932 Suceava

Conducerea clubului CSM Cetatea 1932 Suceava a anunțat numirea lui Răzvan Zetu în funcția de director sportiv al clubului, începând cu actualul sezon.

Decizia vine în urma unei înțelegeri care marchează un pas important pentru consolidarea strategiei sportive și de imagine a echipei sucevene.

Răzvan Zetu aduce cu el o bogată experiență în fotbalul românesc, având în spate un parcurs notabil în conducerea cluburilor Gloria Ultra, Bucovina Rădăuți și Dante Botoșani.

Recunoscut ca un excelent cunoscător al fotbalului din regiunea de nord-est a României, Zetu are o expertiză solidă în managementul sportiv și în dezvoltarea proiectelor fotbalistice.

Pe lângă responsabilitățile legate de latura sportivă, noul director sportiv va avea un rol esențial în elaborarea și implementarea strategiei de marketing a clubului, contribuind la întărirea imaginii CSM Cetatea 1932 Suceava și la consolidarea relației cu suporterii.

„Conducerea clubului este convinsă că aportul său va contribui decisiv la îndeplinirea obiectivelor propuse pentru noul sezon,” se arată în comunicatul oficial.

„Bine ai venit la Suceava și mult succes, Răzvan!” au transmis reprezentanții clubului.