Accident rutier tragic în Mălini: O fată de 8 ani și-a pierdut viața

Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă, în jurul orei 17:00, pe DJ 209B, în comuna Mălini.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un tânăr de 20 de ani din satul Poiana Mărului, aflat la volanul unui autoturism Renault, se deplasa din direcția Văleni către Mălini.

Șoferul a fost surprins de pătrunderea bruscă pe șosea a unei fete în vârstă de 8 ani, din aceeași comună care a traversat strada printr-un loc nepermis și fără să se asigure.

Din păcate, fetița a fost acroșată de autoturism și proiectată pe asfalt.

În urma impactului, minora a suferit leziuni grave, care au dus la decesul său.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru analize suplimentare.

Tânărul posedă permis de conducere valabil, iar autoturismul implicat avea ITP și RCA în termen.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.