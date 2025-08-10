Pompierii militari din Suceava, alături de copiii afectați de inundații: „Căsuța Poveștilor” – un spațiu al speranței și solidarității



Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava demonstrează, încă o dată, că misiunea lor nu se oprește la intervențiile de urgență, ci se extinde către sprijinirea comunității, în special a celor mai vulnerabili – copiii.

Profund impresionați de impactul inundațiilor asupra celor mici, pompierii s-au alăturat unei inițiative speciale a Primăriei Orașului Broșteni, în colaborare cu ISU Suceava și asistenți sociali, prin care a fost înființat centrul „Căsuța Poveștilor”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, amplasat în zona centrală a orașului Broșteni, lângă sediul Primăriei, acest spațiu cald și primitor este dedicat copiilor, în special celor afectați de recentele inundații.

La crearea „Căsuței Poveștilor” au contribuit cu entuziasm inclusiv copiii pompierilor și alți tineri din comunitate, care au dat dovadă de solidaritate și empatie față de semenii lor.

„Căsuța Poveștilor” oferă copiilor un loc unde pot participa la jocuri, activități creative și programe care să le susțină dezvoltarea emoțională și socială.

Părinții beneficiază, la rândul lor, de consiliere și sprijin pentru a face față provocărilor post-inundații.

Centrul reprezintă un spațiu comunitar unde familiile găsesc resurse, încredere și un sentiment de apartenență.

Inaugurat sâmbătă, centrul i-a primit deja pe primii oaspeți – copiii din zona Neagra, grav afectată de inundații.

Începând de duminică, toți copiii din Broșteni și localitățile învecinate, cu vârste de până la 16 ani, sunt invitați zilnic, între orele 10:00 și 18:00, să se bucure de activitățile pregătite, cu prioritate pentru cei care au trecut prin momente dificile.

Pentru pompierii suceveni, „Căsuța Poveștilor” este mai mult decât un loc de joacă – este un simbol al speranței și al reconstrucției emoționale.