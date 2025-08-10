Foaie Verde din Bucovina cere schimbarea ministrului Educației: „David Daniel, o fantomă ardeleană care smintește învățământul românesc”



Într-un comunicat de presă emis semnat de Dan Acibotăriță, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina astăzi, acesta trage un semnal de alarmă privind starea învățământului românesc și critică dur conducerea actualului ministru al Educației, David Daniel.

Potrivit organizației, un sistem de învățământ sănătos, bine finanțat și respectat, condus de un ministru apropiat de nevoile educatorilor, învățătorilor și profesorilor, este cheia pentru progresul unui stat și pentru un viitor strălucit al României.

„Din nefericire, prin vocea și prezența domnului David Daniel în fruntea educației românești, calitatea învățământului românesc se îndepărtează de inteligența și performanța de odinioară. Regresul învățământului românesc este opera actualului ministru liberal. Putem spune, fără să greșim, că o fantomă ardeleană cu numele de David smintește învățământul românesc”, se arată în comunicat.

Foaie Verde din Bucovina susține că salvarea educației românești constă în înlocuirea ministrului David Daniel cu „un român capabil, un profesor de la țară care știe nevoile învățământului românesc”.

Organizația critică și prestația foștilor miniștri universitari, despre care afirmă că „au avut multe musculițe în zona capului”, sugerând lipsa lor de eficiență în conducerea sistemului educațional.

„Noi, românii, ne-am dorit numai savanți ori olimpici să ne conducă, dar se pare că ei nu sunt făcuți să fie și buni lideri. Atunci trebuie să ne orientăm spre zona de mijloc a societății”, mai precizează comunicatul.

Declarațiile sunt semnate de Dan Acibotăriță, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, care îndeamnă la o reformă profundă în conducerea educației românești pentru a reda sistemului său vigoare și performanță.