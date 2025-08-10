Tânăr fără permis amendat cu aproape 10.000 de lei și cercetat penal după ce a fost prins conducând în municipiul Suceava un autoturism neasigurat și cu I.T.P. expirat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O patrulă de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava, aflată, sâmbătă dimineața, în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Sofia Vicoveanca din municipiul Suceava, a observat un autoturism marca Ford despre care existau indicii că are I.T.P.-ul și polița de asigurare RCA expirate.

Polițiștii au procedat la oprirea regulamentară a vehiculului, constatând că la volan se afla un tânăr de 20 de ani, din comuna Preutești.

În autoturism se mai aflau trei pasageri: două femei adulte și doi copii minori, cu vârsta de aproximativ 0,5 luni, unul dintre aceștia fiind ținut în brațe pe scaunul din dreapta șoferului, fără a fi utilizat un dispozitiv special de retenție, conform legislației în vigoare.

La solicitarea documentelor legale (carte de identitate, permis de conducere, certificat de înmatriculare și poliță RCA), șoferul a declarat că nu deține niciun document asupra sa.

În urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, fapt confirmat de acesta.

De asemenea, autoturismul avea I.T.P.-ul și polița RCA expirate.Ca urmare a constatărilor, șoferul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru luarea măsurilor legale.

S-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”.

Totodată, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 9.695 lei, conform OUG 195/2002 și Legii 132/2017, și s-au reținut plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului.Șoferul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ pentru toate substanțele. În baza art. 117, alin. 1, lit. d), autoturismul a fost indisponibilizat prin ridicarea și sigilarea cheilor și a plăcuțelor de înmatriculare, până la îndeplinirea condițiilor legale.