Șoldan: Broșteni se transformă în „șantierul solidarității” din județ. Toate casele grav afectate de puhoaie și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un comunicat de presă în care anunță că toate casele grav afectate de inundațiile din urmă cu două săptămâni din Broșteni au fost alocate constructorilor, fără a beneficia de fonduri de la Guvern.

Mobilizarea comunităților locale, a primarilor, companiilor, ONG-urilor, asociațiilor religioase și voluntarilor a făcut posibilă această realizare.

Astfel, începând de luni, 11 august 2025, Broșteniul se transformă într-un adevărat „șantier al solidarității”, cel mai mare din județul Suceava.

Lucrările de reconstrucție a caselor familiilor rămase fără locuințe, care de aproape două săptămâni sunt găzduite de rude, prieteni, vecini sau în containere modulare, vor demara cu sprijinul comunității.

„E impresionant ce se întâmplă la Broșteni de aproape două săptămâni. Zi de zi, tot mai mulți oameni ni se alătură. Zeci de comunități din județ, dar și din țară, sunt alături de noi în reconstrucția Broșteniului”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a subliniat că, pe lângă casele și gospodăriile distruse, inundațiile au afectat grav infrastructura: zeci de poduri și podețe au fost rupte, aproximativ 100 de kilometri de drumuri județene și 190 de kilometri de drumuri comunale sunt avariate, iar numeroase drumuri forestiere sunt închise.

În acest context, Șoldan a reiterat necesitatea urgentă a sprijinului guvernamental pentru refacerea infrastructurii.

Sâmbătă, 9 august, președintele CJ Suceava a vizitat din nou satul Neagra, cea mai afectată zonă în noaptea de 27 spre 28 iulie.

Împreună cu primarul și viceprimarul, acesta a evaluat fiecare gospodărie care necesită reconstrucție urgentă, stabilind responsabilii pentru lucrări. De luni, echipele de constructori vor interveni și la casele care, deși nu au fost complet distruse, au nevoie de reparații urgente.

„Viitura care a îngrozit o țară întreagă a ridicat la Broșteni un baraj uman din care se revarsă, peste orice durere, unitatea și solidaritatea oamenilor”, a concluzionat Gheorghe Șoldan, subliniind că mobilizarea din Broșteni va deveni un exemplu național de solidaritate.