ISU Suceava, bilanț al misiunilor desfășurate în contextul inundațiilor: Autorități, salvatori și voluntari, umăr la umăr pentru sprijinirea comunităților afectate de inundații

Începând cu 27 iulie 2025, județele Suceava și Neamț au fost scena unei mobilizări impresionante în urma inundațiilor devastatoare care au afectat comunitățile locale. Potrivit unui comunicat transmis de locotenent-colonel Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, autoritățile publice, salvatorii și voluntarii au lucrat neîntrerupt, într-un efort comun, pentru a salva vieți, proteja infrastructura și sprijini populația lovită de dezastru.

Operațiuni de salvare fără precedent

În contextul avertizărilor de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, în județul Suceava au fost transmise opt mesaje RO-ALERT, iar în județul Neamț trei, pentru a avertiza populația. În data de 28 iulie, în Broșteni, Suceava, a avut loc cea mai mare operațiune de salvare din istoria inundațiilor, cu peste 200 de persoane salvate, dintre care aproximativ 120 pe cale aeriană, utilizând simultan cinci elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Eforturi susținute în județul Suceava

În Suceava, peste 300 de pompieri militari din 17 inspectorate județene, sprijiniți de Unitatea Specială pentru Intervenții în Situații de Urgență (USISU), au intervenit zilnic, alături de polițiști, jandarmi, salvamontiști, lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Direcției Silvice, Serviciului de Ambulanță Județean și alți specialiști. Între 27 iulie și 10 august, pompierii au efectuat 1.131 de intervenții, concentrându-se pe salvarea persoanelor, evacuarea zonelor de risc, protejarea infrastructurii critice și acordarea de asistență imediată.

Mii de voluntari, organizații non-guvernamentale, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, precum și operatori economici din întreaga țară au contribuit cu bunuri, hrană, apă, utilaje și resurse logistice. În perioada 4-8 august, nouă comisii mixte au evaluat pagubele în Broșteni, urmând ca misiunile să continue pentru infrastructura publică. În prezent, peste 300 de pompieri sunt încă activi în zonă, curățând nămolul și resturile aduse de ape.

„Suntem alături de fiecare persoană afectată, cu empatie, solidaritate și profesionalism. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, de la autorități la voluntari. Împreună, reconstruim nu doar infrastructura, ci și încrederea că putem depăși orice provocare”, a transmis ISU Suceava.

Eforturile integrate continuă în ambele județe până la restabilirea completă a normalității în comunitățile afectate.