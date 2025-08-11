Convoi umanitar pentru ciobanii izolați în munți de ploile torențiale din zona Dârmoxa



Ploile torențiale din ultima perioadă au lăsat mai multe drumuri impracticabile în zona Dârmoxa, izolând o stână de ciobani pe un versant greu accesibil.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma unui apel urgent, autoritățile au mobilizat un convoi umanitar pentru a livra provizii esențiale, inclusiv alimente, apă și sare pentru animale.

Astfel, duminică dimineață, o echipă mixtă formată din 15 pompieri, doi jandarmi și doi salvamontiști a pornit spre stână, folosind autospeciale de teren pentru primii 80 de kilometri.

Pe drumurile forestiere afectate de ploi, deplasarea a fost dificilă, iar ultimii 3 kilometri au fost parcurși cu un vehicul amfibiu ARGO 8×8.

Când terenul a devenit impracticabil, salvatorii au continuat pe jos, cărând în spate saci cu provizii pe o pantă abruptă de 1,5 kilometri.

La destinație, ciobanii i-au întâmpinat cu recunoștință.

„Produsele au fost depozitate, iar între câteva cuvinte de mulțumire și povești despre experiențele trăite în perioada în care zona Broșteni a fost afectată de cele mai mari inundații din istoria recentă, salvatorii au confirmat că efortul lor și-a atins scopul: ajutorul a ajuns la timp, iar legătura cu oamenii din comunitate a fost întărită”, a precizat sursa citată.