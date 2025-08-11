Adrenalină și siguranță la Bucovina Motorfest 2025: Poliția a promovat siguranța rutieră și responsabiliatea în comunitate



Între 8 și 10 august 2025, Bucovina Motorfest a reunit pasionații de motoare într-un eveniment care a combinat adrenalina cu educația civică și prevenirea criminalității.

Polițiștii suceveni au fost prezenți la festival, promovând siguranța rutieră și responsabilitatea în comunitate prin activități interactive care au captat atenția participanților.

Vizitatorii au avut ocazia să testeze ochelari VR ce simulează un accident rutier, evidențiind importanța vitezei adaptate și a atenției la volan.

De asemenea, ochelarii care reproduc efectele consumului de alcool au arătat, în mod realist, cum acesta afectează vederea, reflexele și coordonarea, subliniind pericolul conducerii sub influență.

Cu sprijinul Monticond Suceava, „Bicicleta beată” a demonstrat dificultățile de control cauzate de consumul de alcool sau substanțe interzise, transmițând un mesaj clar: condusul în astfel de condiții este imposibil de realizat în siguranță.

Atelierele interactive au fost completate de discuții deschise între polițiști și participanți, sfaturi practice pentru condus responsabil și recomandări adaptate pentru toate categoriile de vârstă privind prevenirea riscurilor, atât în trafic, cât și în mediul online și offline.

Bucovina Motorfest 2025 a demonstrat că pasiunea pentru motoare și responsabilitatea pot merge mână în mână, creând o comunitate mai sigură.