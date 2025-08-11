CSU Suceava intră în Liga a III-a de fotbal feminin și diversifică oferta sportivă a Universității Suceava



Clubul Sportiv Universitar (CSU) Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, marchează un moment istoric prin înființarea secției de fotbal, care include o echipă de senioare admisă în Liga a III-a și una de junioare ce va evolua în Campionatul Național U17.

Astfel, fotbalul se alătură secțiilor de atletism, handbal și natație ale clubului, diversificând oferta sportivă a universității.

Echipa de senioare va disputa meciurile de acasă pe Stadionul Areni, datorită sprijinului Primăriei Suceava, până la finalizarea stadionului USV din Campusul II.

Sezonul Ligii a III-a începe pe 14 septembrie, programul urmând a fi stabilit până la finalul lunii august.

Junioarele vor debuta pe 12 septembrie, jucând pe terenul din Bunești, pus la dispoziție gratuit de primărie.

Selecția pentru lot este deschisă studentelor, elevelor și tuturor pasionatelor de fotbal, antrenamentele desfășurându-se marțea și joia, între orele 10:00-12:00, pe terenul USV, sub coordonarea profesorului Daniel Irimie.

Rectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a subliniat că inițiativa răspunde nevoii de a promova sportul în rândul tinerilor, în contextul creșterii obezității și consumului de droguri: „În cadrul Clubului Sportiv Universitar Suceava funcționau până în acest an trei secții: atletism, handbal și natație. Prin decizia Consiliului de Administrație al clubului și Hotărârea Senatului USV, s-a înființat în această vară o nouă secție: secția de fotbal. Nevoia de diversificare și intensificare a activităților sportive în rândul tinerilor este justificată și de transformările negative constatate în societate: creșterea gradului de obezitate și a consumului de droguri în rândul tinerilor, diminuarea timpului dedicat activității sportive și scăderea nivelului de performanță sportivă.”

În ceea ce privește alegerea fotbalului feminin în locul altor discipline, rectorul a precizat:

„Ne-am propus să oferim și studentelor – care constituie mai mult de jumătate din populația studențească a USV – posibilitatea de a practica un sport de echipă la un nivel ridicat de performanță, așa cum băieții au prin echipa de handbal. Aceasta înseamnă atât încurajarea practicării sportului la nivel de masă, cât și selectarea și pregătirea gratuită a talentelor identificate, într-un mediu profesionist. Am analizat handbalul, voleiul și fotbalul feminin din perspectiva costurilor, a veniturilor potențiale și a resursei umane disponibile.”

Rectorul a subliniat că handbalul feminin presupune bugete foarte mari, voleiul feminin are costuri mai reduse, dar mai mari decât fotbalul feminin și un sprijin mai mic din partea federației de profil, iar fotbalul feminin este în creștere accelerată la nivel internațional:

„Numărul practicanților de fotbal feminin s-a dublat în ultimul deceniu și se estimează, potrivit FIFA, că va ajunge la 60 de milioane până la finalul anului 2026. Această tendință se reflectă și în creșterea interesului publicului.”