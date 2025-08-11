Accident cu trotineta electrică în Ipotești: Un copil de 16 ani rănit la cap

Intră acum și în grupul de
Un tânăr de 16 ani din comuna Ipotești a suferit răni serioase în urma unui accident rutier produs duminică dimineață în jurul orei 06:30, pe strada Bisericii din localitatea Tișăuți.
Potrivit anchetei polițiștilor, adolescentul se deplasa cu o trotinetă electrică când s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se la nivelul capului și al membrelor.
La momentul incidentului, victima era conștientă, dar acuza dureri intense la cap, ceea ce a împiedicat testarea cu aparatul etilotest.
Un echipaj SMURD s-a deplasat imediat la fața locului și i-a acordat primele îngrijiri medicale.
Diagnosticul preliminar stabilit de paramedici include traumatism cranio-cerebral, o plagă la arcada sprâncenară stângă, precum și contuzii și excoriații la membre.
Minorul a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.
În urma evenimentului, poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.
