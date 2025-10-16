Accident de muncă în Dolhasca: Angajat prins sub un mal de pământ în timpul lucrărilor de canalizare



Poliția orașului Dolhasca a fost alertată, miercuri dimineața, prin apel 112 de către un reprezentant al unei societăți comerciale din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud, despre un accident de muncă.

Acesta a semnalat că un angajat al firmei a fost prins sub un mal de pământ în timpul unor lucrări.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că o societate comercială din Bistrița-Năsăud, care desfășoară activități de instalare și modernizare a sistemului de canalizare în orașul Dolhasca, a subcontractat o parte a lucrărilor către o altă firmă.

În dimineața zilei de 15 octombrie 2025, angajații subcontractantului săpau un șanț pentru montarea conductelor de canalizare.

În timpul lucrărilor, un mal de pământ s-a surpat, surprinzând un muncitor de 48 de ani, originar din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud.

Acesta a rămas prins în pământ până la nivelul bazinului.

Colegii săi au intervenit rapid pentru a-l elibera, iar un echipaj SMURD l-a preluat și l-a transportat la o unitate medicală.

În urma primelor investigații, s-a constatat că bărbatul a suferit leziuni ușoare, acuzând dureri la nivelul genunchiului și fiind în stare de șoc.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”, „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.