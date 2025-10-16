Hidronic – Primul Producător Român din Industria de 1 Miliard de Euro



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Industria de pompare a apei din România este evaluată la aproximativ 1 miliard de euro cifră de afaceri, cu o creștere constantă determinată de investițiile în infrastructura urbană și rurală, modernizarea rețelelor de apă și implementarea standardelor europene de mediu.

Într-o piață unde calitatea echipamentelor poate decide siguranța comunităților și eficiența investițiilor publice, doar puține companii reușesc să devină repere.

De peste 16 ani, Hidronic s-a impus ca unul dintre liderii acestei industrii, oferind soluții dezvoltate cu grijă, responsabilitate și atenție la calitate.

Rezultate care vorbesc de la sine

De la primele proiecte și până la lucrările de amploare din prezent, compania și-a consolidat poziția pe piață, bazată pe seriozitate și încredere, dar și pe rezultate concrete, materializate prin numeroase proiecte finalizate care acoperă întreg teritoriul României.

Într-o piață unde promisiunile sunt adesea mai mari decât realizările, Hidronic a ales să demonstreze prin fapte și să ofere servicii de calitate la fiecare pas.

Proiecte care fac diferența

Succesul Hidronic se reflectă în realizările sale. Avem proiecte de referință în județe precum Bihor, Satu Mare, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Craiova, sau Timiș. Aici am asigurat sisteme de pompare capabile să funcționeze la parametri maximi timp de 8, 10 sau chiar 15 ani fără întreruperi majore. Exemplele de acest tip demonstrează că promisiunile noastre sunt susținute de fapte. Iar competența tehnică este dublată de o etică profesională care nu lasă loc compromisurilor. Tocmai de aceea, clienții Hidronic revin, iar proiectele noastre sunt recomandate ca model de bune practici în industrie.

Încrederea clienților și a partenerilor

Într-o industrie unde greșelile pot avea consecințe costisitoare, clienții aleg siguranța. Aleg Hidronic. Faptul că peste 90% dintre ei revin cu noi proiecte confirmă nu doar calitatea soluțiilor noastre, ci și încrederea pe termen lung pe care o construim împreună.

Aceeași încredere este împărtășită și de partenerii noștri. Așa cum sublinia Ștefan Rau, Manager Export la HOMA, una dintre cele mai fiabile companii din domeniu, “Colaborarea cu Hidronic ne-a demonstrat că avem alături o echipă serioasă, pe care ne putem baza oricând, o echipă care se remarcă prin dedicare, seriozitate și profesionalism.”.

Nu este un secret că, într-o piață competitivă, cei care nu reușesc să atingă aceleași standarde caută să își ascundă limitele prin vorbe. Hidronic a devenit, în timp, un etalon al industriei. Ceea ce pentru unii reprezintă un motiv de respect, iar pentru alții, un pretext pentru critici sterile. Ceea ce însă contează cu adevărat nu sunt zvonurile, ci realitatea din teren: proiectele livrate, clienții mulțumiți, sistemele care funcționează impecabil ani de zile.

Standardele care definesc un etalon

Pentru noi, cerințele standardelor internaționale nu sunt o limită, ci un reper pe care îl depășim constant. Obținerea certificării CE, conform standardului EN 12050-1 pentru stațiile de pompare SPAU, face din Hidronic singura companie din România cu această distincție. Ceea ce garantează că soluțiile noastre îndeplinesc toate cerințele europene de siguranță, performanță și durabilitate, oferind clienților și partenerilor certitudinea că lucrează cu un lider în domeniu.

Filosofia Hidronic

Nu ne raportăm la concurență, ci la nevoile clienților și la viitorul industriei.

Ceea ce pentru alții este o provocare, pentru noi devine standard. Filosofia noastră e simplă: încrederea se câștigă prin consistență, transparență și rezultate dovedite.

Privind spre viitor

Hidronic nu se oprește aici. În următorii ani, ne propunem să începem exportul în Uniunea Europeană, consolidând astfel poziția noastră de etalon în industria de pompare a apei.

(Articol scris de Mădălina Bejinariu – Manager Marketing la Hidronic)