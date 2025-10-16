Șoferul implicat în accidentul cu cinci răniți de la Dumbrava, arestat preventiv pentru conducere sub influența alcoolului



Cercetările privind un accident rutier produs pe 11 octombrie 2025, pe raza satului Dumbrava, comuna Cornu Luncii, au condus, miercuri, la reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 44 de ani din comuna Râșca, acuzat de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

În aceeași zi, procurorul de caz l-a prezentat pe inculpat la Judecătoria Fălticeni, unde judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, până la 13 noiembrie 2025.

Accidentul s-a produs pe 11 octombrie 2025, în jurul orei 12:10, pe DJ 209A, când un autoturism Volkswagen Touran, condus de bărbatul de 44 de ani, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu o autoutilitară Mercedes-Benz, condusă de un bărbat de 41 de ani din comuna Horodniceni.

În urma impactului, trei pasageri din autoturismul Volkswagen, cu vârste de 13, 15 și 43 de ani, precum și conducătorul acestuia și o pasageră de 18 ani, toți din comuna Râșca, au suferit răni ușoare.

Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Fălticeni și Spitalul Județean Suceava, fiind diagnosticate cu traumatisme și excoriații.

Testarea cu aparatul etilometru a arătat că șoferul autoutilitarei avea o alcoolemie de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce conducătorul autoturismului Volkswagen, responsabil de accident, a înregistrat o valoare de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat și i-au fost prelevate probe biologice de sânge la Spitalul Județean Suceava.Cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.