Delgaz Grid anunță că a depistat peste 980 de cazuri de consum fraudulos de energie în primele nouă luni ale anului 2025

În primele nouă luni ale anului 2025, compania de distribuție Delgaz Grid a identificat peste 980 de cazuri de potențial consum fraudulos de energie în 18 din cele 20 de județe în care operează.

Majoritatea cazurilor vizează sustragerea de energie electrică, fiind înregistrate 618 cazuri în județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău. Totodată, 364 de cazuri de consum fraudulos de gaze naturale au fost depistate în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Bihor, precum și în cele șase județe din regiunea Moldova.

Cantitatea totală de energie sustrasă se ridică la peste 14 milioane kWh, din care 8,9 milioane kWh reprezintă energie electrică și 5,2 milioane kWh gaze naturale, prejudiciul estimat depășind 11,5 milioane de lei.

Compania atrage atenția că intervențiile neautorizate asupra infrastructurii energetice pot provoca incidente grave, precum explozii, intoxicații, incendii sau electrocutări, cu consecințe devastatoare, inclusiv pierderi de vieți omenești sau distrugerea bunurilor.

Consumul fraudulos nu doar că generează pierderi financiare pentru operator, ci afectează și consumatorii corecți, care plătesc regulat facturile, și compromite calitatea serviciilor de distribuție, arată Delgaz Grid care subliniază că astfel de practici constituie infracțiuni, fiind sancționate conform Codului Penal.

Pentru recuperarea prejudiciilor, compania formulează plângeri penale către autoritățile competente.

Cetățenii sunt încurajați să raporteze cazurile suspecte de consum fraudulos la adresa de e-mail [email protected], prin apel gratuit la 031 782 9807 (PIN 1838) sau la cea mai apropiată secție de poliție, confidențialitatea identității fiind garantată.

Pentru prevenirea incidentelor, compania recomandă evitarea intervențiilor neautorizate asupra contoarelor sau infrastructurii energetice și respingerea soluțiilor improvizate de reducere a consumului.