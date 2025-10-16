Mai mult de jumătate dintre români cred că în România există locuri „încărcate energetic” arată barometrul Informat.ro – INSCOP „România între Magie și Ezoterie”



Pe 20 octombrie 2025, la Muzeul Țăranului Român din București, va fi lansat oficial Barometrul Informat.ro – INSCOP „România între Magie și Ezoterie”, o cercetare sociologică amplă care explorează credințele și percepțiile românilor despre fenomenele mistice și ezoterice.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Muzeul Țăranului Român, va include o prezentare detaliată a studiului, urmată de o dezbatere cu participarea unor personalități precum Andrei Pleșu, Vasile Bănescu, Vlad Petreanu, Camelia Burghele și Virgil Nițulescu.

Primele rezultate ale studiului relevă date surprinzătoare: 51,4% dintre români cred că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, în timp ce 37,8% nu sunt de acord cu această idee, iar 10,9% sunt indeciși.

Credința în astfel de fenomene transcende diferențele de gen, educație sau mediu de rezidență, fiind mai pregnantă în rândul tinerilor (61% acord în grupa 18–29 de ani) decât al celor peste 60 de ani (47% acord). Contrar așteptărilor, locuitorii din mediul urban, inclusiv din București (55% acord), sunt mai predispuși să creadă în existența acestor locuri decât cei din rural (45% acord).

„Primele concluzii sunt total neașteptate. Credința în locurile «încărcate energetic» traversează toate categoriile sociale, fără polarizări clare în funcție de educație sau gen. Tinerii și locuitorii din mediul urban sunt mai receptivi, sugerând o reinterpretare a dimensiunii simbolice a realității, influențată de spiritualitatea modernă și social-media”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Studiul analizează și percepțiile în funcție de opțiunile politice: 58% dintre votanții PSD, 55% dintre votanții AUR, 49% dintre votanții PNL și 40% dintre votanții USR sunt de acord cu existența locurilor „încărcate energetic”.

De asemenea, studiul explorează teme precum superstițiile, credințele în noroc și ghinion, practicile magico-religioase, fenomenele paranormale, conspirațiile, medicina alternativă și raportul dintre știință și credință.

Detaliile complete ale cercetării vor fi prezentate pe 20 octombrie, la ora 11:00, în sala Media a Muzeului Țăranului Român.

Pentru mai multe informații, accesați informat.ro și graficele studiului pe inscop.ro.